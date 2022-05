Melaverde, puntata oggi 29 maggio 2022: a Ostana e Siena, info streaming

Torna nella domenica di oggi, 29 maggio 2022, l’ultimo appuntamento del mese all’insegna della trasmissione Melaverde. Il programma itinerante condotto da Ellen Hidding con Vincenzo Venuto andrà in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5 ma potrà poi essere recuperato successivamente su Mediaset Infinity. Scopriamo quali sono le anticipazioni e come poterlo vedere in diretta tv e streaming.

Melaverde: la puntata di oggi 29 maggio 2022

Questa settimana le telecamere di Melaverde ci portano a Ostana, uno dei “borghi più belli d’Italia”. Un piccolo gioiello, abitato da poche decine di persone, che si trova sui pendii della valle del Po, in Piemonte, dominati dalla spettacolare mole delle pareti nord est del gruppo del Monviso. Qui, Roberto e la sua famiglia, allevano capre da Cashmere e alpaca.

Queste capre hanno grandi spazi a disposizione per vivere tutto l’anno all’aperto, anche con la neve. Sono animali geneticamente abituati a vivere al freddo. E da queste parti, d’inverno, il freddo non dimentica mai di farsi sentire. Lo stesso vale per gli alpaca, originari dei freddi altipiani delle Ande. Le capre Cashmere sono dotate di una specie di “coperta” che cresce sotto il pelo che le ricopre; una fibra finissima ma caldissima, grazie al fatto di essere vuota all’interno, come una camera d’aria, cosa che permette di isolare il corpo e mantenere il calore.

Questa fibra è il Cashmere, che dopo essere stato raccolto con un particolare pettine da ogni capra, viene filato e lavorato nel piccolo laboratorio artigianale di famiglia. Matteo, il figlio di Roberto, si occupa invece della coltivazione di erbe officinali di montagna e della produzione di liquori artigianali. Marina, la mamma, cura l’agriturismo e la cucina. Dietro tutto questo, la storia di una famiglia che ha cambiato vita per seguire il sogno di vivere all’aria aperta dedicandosi all’agricoltura e all’allevamento di montagna.

I servizi di oggi

La Toscana è ricca di borghi meravigliosi. Stamattina Melaverde è in provincia di Siena, nel cuore della Toscana, nella Valdelsa, nel Comune di Casole d’Elsa, un borgo storico dove vivono meno di 4000 persone ma anche un luogo ricco di storia umana e agricola. Il borgo ha un castello al centro e una cinta muraria importante, e questo ci racconta come un tempo questo fosse un luogo da proteggere; qui passava la via Francigena che collegava il nord Europa alla Roma dei Papi; qui c’era il confine tra Siena e Firenze.

Era un luogo di passaggio di merci; ma chi non si occupava di commercio, inevitabilmente si occupava di agricoltura. Lavorava la campagna, allevava animali. Una realtà che è ancora forte e viva. Oggi qui convivono vecchie e nuove tradizioni, animali storici e animali che un tempo non c’erano. I più storici e antichi sono i suini di razza Cinta Senese, che fin dall’Alto medioevo sono stati i signori di questi boschi di leccio, quercia e castagno. E poi le pecore Pomarancine, rustiche e forti, capaci di colonizzare anche i terreni più difficili della zona. Ma sono arrivati anche animali nuovi, come le vacche Limousine che oggi vengono allevate da Nicoletta in una azienda di 1000 ettari in totale regime biologico. E poi c’è l’antica sapienza contadina legata alle erbe aromatiche e officinali. Conosceremo Romina, che della secolare tradizione erboristica locale ha fatto tesoro e oggi produce estratti alimentari con un sistema molto particolare.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 29 maggio 2022 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook