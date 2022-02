In vista della nuova stagione di Melaverde, torna anche oggi l’appuntamento in editing con la trasmissione di Canale 5 in onda poco prima di mezzogiorno. Al timone, come sempre, ritroveremo Ellen Hidding con Vincenzo Venuto che ci condurranno tra le bellezze della nostra Italia, alla scoperta di storie, mestieri e usi che rischiano di perdersi per sempre. A seguire, le anticipazioni della nuova puntata di Melaverde di oggi 27 febbraio e le informazioni sulla replica e lo streaming.

Melaverde, la puntata del 27 febbraio 2022

Questa settimana Melaverde farà un salto nel futuro dell’agricoltura scoprendo serre di ultima generazione dove tecnologie avanzatissime di “coltivazione fuori suolo” permettono di ottenere frutta e verdura 100% Naturale per tutto l’anno. Strutture futuristiche dove viene ricreato l’ambiente perfetto per far maturare al meglio le coltivazioni evitando così qualsiasi tipo di trattamento.

Capiremo che cosa significa coltivare fuori suolo in serre tecnologiche dove nulla viene lasciato al caso e dove nascono diverse varietà di pomodori completamente naturali e buonissimi. Raggiungeremo una serra idroponica dove il basilico viene coltivato tutto l’anno e vedremo com’è possibile coltivare insalata su piattaforme galleggianti. Ma qual è il futuro di tutto questo? Scopriremo che da anni sono in atto test e ricerche specifiche per portare queste coltivazioni nello spazio e perché no, anche sulla Luna o su Marte.

I servizi di oggi

In questa puntata di Melaverde scopriremo la pianura della provincia di Udine, una terra un tempo completamente arida dove nessuno avrebbe mai pensato di coltivare alcunché. Negli anni ‘70 però ecco l’intuizione di Piero Pittaro, un giovane enologo figlio di contadini, che decise di sfruttare questa terra apparentemente inospitale per coltivare la vigna e mettere le basi, insieme ad altri pionieri, della grande produzione vitivinicola friulana. La sua voglia di fare non si fermò e presto riuscì a realizzare un grande sogno: produrre il suo champagne/spumante diventando uno dei primi produttori di bollicine metodo classico Made in Friuli.

Fin dai primi anni Piero iniziò una raccolta di oggetti legati al mondo del vino che in breve tempo divenne una collezione privata dal valore inestimabile oggi un vero e proprio museo. Nella puntata di oggi 27 febbraio compiremo quindi un viaggio tra passato e presente, conoscendo la storia della viticoltura italiana, la coltivazione e la produzione dei vini tradizionali Friulani.

Fonte: Melaverde Facebook