Questa domenica 26 dicembre, nuovo appuntamento con la trasmissione Melaverde che si prepara a vivere un giorno molto importante. La storica trasmissione Mediaset, in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5, oggi festeggia la 700esima puntata! Un traguardo importantissimo raggiunto dopo ben 23 anni di messa in onda che hanno portato Melaverde ad essere una delle trasmissioni più longeve del piccolo schermo. E proprio oggi non mancherà l’appuntamento insieme ad Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: a seguire le anticipazioni di oggi 26 dicembre.

Melaverde, puntata oggi 26 dicembre 2021

Oggi Melaverde sarà a Storo, in Trentino per raccontarci la storia di una cooperativa agricola che in 30 anni ha trasformato questa terra nella terra dell’oro. La farina gialla di Storo e la sua polenta sono oggi conosciute in tutta Italia, ma negli ultimi anni, Agri90 ha riscoperto un’altra grande tradizione: la coltivazione di particolari varietà di grano che restituiscono farine bianche macinate a pietra di altissima qualità.

I servizi di oggi

Nuova tappa in Toscana, nelle campagne attorno a Pisa, per parlarvi di una delle più grandi eccellenze gastronomiche di sempre. Cos’è il tartufo? E come si sviluppa, come cresce sottoterra? Per fare questo conosceremo la famiglia Savini che da 4 generazioni caccia tartufi pregiati portando avanti una tradizione iniziata nel 1920 dal bisnonno Giuseppe e proseguita fino ad oggi dove è nata una realtà unica che commercializza queste prelibatezze e realizza prodotti particolari a base di tartufo. Andremo a caccia di tartufi, scopriremo le loro caratteristiche e capiremo come utilizzarli al meglio in cucina.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 26 dicembre 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook