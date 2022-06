Melaverde, puntata oggi 19 giugno 2022: i nuovi servizi, info streaming

Nuovo appuntamento con Melaverde, oggi 19 giugno 2022. La trasmissione storica della rete ammiraglia di casa Mediaset torna in questa domenica, poco prima di mezzogiorno, con una nuova puntata condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Luoghi incontaminati, mestieri che rischiano di perdersi e prodotti tradizionali: il tutto raccontato nei nuovi servizi inediti: di seguito le anticipazioni e le informazioni su streaming e replica di Melaverde.

Melaverde, la puntata del 19 giugno 2022

L’Italia è tra i primi 5 produttori mondiali di ciliegie, ma è al primo posto per numero di varietà coltivate. Quelli che andremo a raccogliere in questa puntata sono i Duroni di Villanova sull’Arda. Sotto questo nome si racchiudono tante varietà diverse, alcune antiche dai nomi affascinanti, come Mora Piacentina, Marasca di Villanova, Flamenco; altre nuove, selezionate per il particolare tipo di coltivazione che si fa da queste parti e soprattutto per ottenere delle pezzature extra.

A primavera i ciliegeti sono un vero spettacolo. Gli alberi si riempiono di bellissimi fiori bianchi e rosa, un simbolo del risveglio della natura nei frutteti. Poi, i fiori lasciano il posto ai bellissimi frutti rossi, una prova inequivocabile del raffinato gusto, anche artistico di Madre Natura. Vedremo alberi storici di Duroni, che arrivano a superare i 20 metri, ma anche nuovi impianti con alberi più bassi, frutto di una evoluzione agronomica che mira ad ottenere prodotti sempre più grandi e più buoni. Vedremo anche come nascono succhi di frutta artigianali e come i duroni possono essere utilizzati in dolci da forno. Dietro a tutto questo, la storia di un territorio che ha fatto di questa “grande ciliegia”, un prodotto di punta della sua economia rurale storica.

I servizi di oggi

C’è un luogo dove da secoli l’uomo e la Natura convivono in un tacito patto di rispetto e resilienza. Il grande fiume Po, per secoli è stato la risorsa più grande per le genti che ne hanno abitato le sponde. Per l’acqua, per l’irrigazione dei campi, per la navigazione ed il trasporto di merci e persone, per la pesca. Dopo aver attraversato tutta la Pianura Padana, il Po raggiunge il mare Adriatico formando un grande Delta, una serie di bracci fluviali che si inoltrano per chilometri nell’entroterra tra l’Emilia Romagna ed il Veneto. Il Delta del Po è la più vasta zona umida d’Italia e una delle più grandi d’Europa, riconosciuta nel 2015 dall’Unesco come Riserva di Biosfera.

Le riserve della biosfera sono aree di ecosistemi terrestri, costieri e marini in cui, attraverso un’appropriata gestione del territorio, si associa la conservazione dell’ecosistema e la sua biodiversità con l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. La grande ricchezza della Sacca degli Scardovari è l’acqua che, grazie alle sue particolari caratteristiche, permette l’allevamento di vongole, ma anche di una particolare cozza, il primo mollusco italiano ad aver ottenuto la Denominazione di Origine Protetta. E poi c’è la “Perla del Delta”, un’Ostrica Rosa, che viene allevata con un sistema innovativo che simula, grazie a una tecnologia a pannelli solari, le maree atlantiche dei mari nordeuropei, luoghi dove tradizionalmente vengono allevate le ostriche più famose al mondo.

