Una nuova puntata di Melaverde ci attende nella giornata di oggi, domenica 17 luglio 2022. L’appuntamento è fissato appena prima di mezzogiorno su Canale 5 ed alla conduzione itinerante troveremo come sempre Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, che ci porteranno in giro alla scoperta di mestieri, luoghi e prodotti unici. Non ci resta che scoprire le anticipazioni e le informazioni per la visione in streaming ed in replica della nuova puntata di Melaverde.

Melaverde, puntata del 17 luglio 2022

Protagonisti di questa puntata di Melaverde sarannoi bisonti che pascolano tra i prati dell’Umbria. Siamo in provincia di Perugia, ai piedi del paese medievale di Panicale, uno dei borghi più belli d’Italia. In questa puntata scopriremo la storia di questo animale nobile e potente, che un allevatore umbro ha deciso di portare, anzi, riportare tra questi pascoli, iniziando anche una collaborazione con il popolo pellerossa dei Lakota Sioux.

I servizi di oggi

Quella di Cervia è la salina più piccola e più a nord d’Italia. Nella puntata di Melaverde di oggi 17 luglio saremo condotti all’interno di un parco naturale che fa parte del Parco Regionale del Delta del Po, un sito di grande valore storico ma anche importantissimo dal punto di vista ambientale e come riserva di ripopolamento e nidificazione di molte specie vegetali e animali. Come i fenicotteri ad esempio. Un luogo che si può visitare a piedi, in bici o in barca.

Un tempo la Salina di Cervia era formata da 144 “Salinette”, piccoli bacini dove il sale veniva raccolto manualmente dai cavatori e dalle loro famiglie. Oggi solo una di quelle Salinette è rimasta attiva e produce dalle 500 alle 2000 tonnellate l’anno di sale; sale che dal 2004 è diventato Presidio SlowFood. Le altre Salinette, alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, vennero accorpate in 50 bacini più grandi, dove il sale oggi viene invece raccolto meccanicamente, anche se con macchinari risalenti a più di sessanta anni fa. Comunque venga raccolto, quello di Cervia è un sale speciale, dolce, integrale, che viene utilizzato in tantissimi altri prodotti del territorio: formaggi, salumi, verdure, pane, pasta, birra, distillato d’uva, biscotti, torrone, gelato, cioccolato.

