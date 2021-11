In questa domenica, 14 novembre 2021, sta per ripartire una nuova puntata di Melaverde, la trasmissione itinerante che vede alla conduzione Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Cosa vedremo in questo nuovo appuntamento? Non ci resta che scoprire quali sono le anticipazioni sul programma in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5, con le informazioni sullo streaming e la replica.

Melaverde, puntata oggi 14 novembre 2021

Questa settimana Melaverde raggiungerà la campagna cremasca per parlarvi di quello che possiamo considerare l’ortaggio autunnale per eccellenza: la zucca. Ogni cascina e ogni fattoria iniziava la sua coltivazione con la semina in estate per poi attendere l’autunno per raccogliere le prime zucche mature. La zucca poi veniva lavorata e conservata in moltissimi modi e diventava l’ingrediente principe di moltissime ricette oggi considerate grandi classici della cucina lombarda e non solo.

Ne sa qualcosa la famiglia che incontreremo che proprio da un piccolo campo di zucche e da una stalla, con 7 vacche, ha creato in poco più di un secolo una realtà agricola biologica tra le più importanti d’Italia. Nella puntata ripercorreremo la storia di questo antico ortaggio autunnale, ne scopriremo la coltivazione e tutte le fasi di lavorazione che portano le zucche fresche o addirittura già pulite e pronte, sulle nostre tavole.

Si parlerà delle diverse varietà, ognuna delle quali perfetta per un utilizzo specifico e vedremo come viene preparata la classica mostarda dove la zucca diventa protagonista indiscussa. Scopriremo come nascono i tradizionali tortelli fatti a mano e moltissime altre ricette curiose.

I servizi di oggi

Melaverde si recherà poi in Toscana, in provincia di Siena, nel territorio bellissimo del Comune di San Gimignano, gioiello medievale, dichiarato patrimonio culturale dell’Umanità dell’Unesco. Terra di zafferano DOP, terra di Vernaccia, il primo vino italiano ad aver ottenuto nel 1966 la DOC, ma anche terra del re dei salumi toscani: il prosciutto Toscano DOP.

Sarà lui il protagonista principale della storia che Melaverde vi racconteremo, ma non sarà l’unico: in questo meraviglioso borgo famoso per le sue torri andremo a conoscere tanti altri prodotti simbolo del territorio e di tutta la Toscana. Brezze e venti temperati di terra e di mare soffiano su un territorio protetto dagli Appennini che sbarrano la strada ai venti invece freddi di tramontana che arrivano da nord.

Un clima ideale, insomma, per far stagionare i prosciutti, ma anche gli altri salumi della tradizione. In Toscana c’è un’arte nel conservare la carne con il sale che inizia almeno 1000 anni fa; a questa si unisce una altrettanto antica tradizione nell’uso di piante aromatiche. Il pepe, l’aglio, il lentisco, il mirto, il ginepro e altre tenute gelosamente segrete e tramandate da padre a figlio nel corso dei secoli.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 14 novembre 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook