Nuova puntata di Melaverde, quella in onda questa domenica 12 settembre su Canale 5, poco prima di mezzogiorno. La nuova stagione della storica trasmissione vedrà ancora alla guida del programma i due padroni di casa, Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, pronti a farci conoscere una nuova parentesi della nostra meravigliosa Italia. Non ci resta che scoprire di seguito le anticipazioni di Melaverde di oggi e le informazioni per la replica e lo streaming.

Melaverde, puntata oggi 12 settembre 2021

Sono sempre di più i giovani che scelgono lavori e stili di vita vicini alla natura e all’ambiente tornando ad attività e sistemi agricoli semplici ma funzionali. Oggi Melaverde ci racconterà la storia di due ragazzi e del loro amore per la montagna prima di portarci in un rifugio a oltre 2000 metri per scoprire cosa vuol dire vivere tanti mesi in alta montagna e come la produzione in casa di prodotti alimentari di ogni genere sia fondamentale per un rifugista.

Siamo in val di Non, una valle che si trova a nord ovest di Trento, famosa soprattutto per la coltivazione delle mele. Non mancheranno naturalmente i sapori del territorio con Giulia, una giovane ma bravissima chef che coltiva tanti ingredienti nei suoi orti. E poi ancora, si parlerà di un progetto molto interessante di giovani produttori di vino della Piana Rotaliana.

Vincenzo Venuto invece sarà nelle acque del fiume Noce per una discesa verso valle trasportati dalla corrente. Questo sport si chiama Rafting e per farlo saremo nella trentina Val di sole. Ci si diverte in sicurezza, ma è anche l’occasione per gustare la natura circostante da una prospettiva diversa dal solito.

Poi visiteremo un luogo davvero particolare: protagonista sarà un torrente, il Noce Bianco, che nasce a 2600 metri di altitudine e che da quasi cento anni alimenta quella che è considerata la centrale elettrica più bella d’Italia. Si trova a Cogolo, in val di Pejo.

Un altro straordinario patrimonio di questa Regione sono i castelli; ce ne sono molti e molto belli e ci raccontano come un tempo, il Trentino, ebbe un’importanza strategica fondamentale per la sua posizione geografica. Si parlerà anche di sostenibilità ambientale e di come questa Regione stia affrontando gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 12 settembre 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook