Nuovo mese all’insegna di Melaverde, la trasmissione condotta da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto che torna anche oggi, 1 agosto 2021, con una imperdibile puntata. Si parlerà di prodotti italiani e non solo nell’appuntamento odierno in onda poco prima di mezzogiorno, come sempre su Canale 5. Di seguito, come da tradizione, troverete le anticipazioni e le informazioni per poter visionare la puntata di Melaverde anche in streaming ed in replica.

Melaverde, puntata oggi 1 agosto 2021

Questa settimana Melaverde seguirà l’intera filiera di uno dei formaggi DOP più apprezzati al mondo. I suoi numeri sono in costante crescita e oggi se ne producono oltre 5.250.000 forme che grazie a medie e lunghe stagionatura sprigionano un sapore unico, divenuto simbolo di Made in Italy nel Mondo.

Questa settimana scopriremo il Grana Padano DOP. Inizieremo raccontando la storia di questo grande prodotto agroalimentare italiano, scopriremo le regole ferree del suo disciplinare e seguiremo l’intera filiera: dalla stalla fino alla marchiatura a fuoco, momento in cui, dopo mesi di cure e attenzione ed un attento esame da parte del Consorzio di Tutela, le forme possono chiamarsi definitivamente Grana Padano DOP. Una puntata dedicata ad uno storico formaggio italiano che scopriremo anche in cucina.

I servizi di oggi

Campi coltivati in modo biologico: mais, grano, sorgo, favino, pisello proteico e soia. Sono le materie prime base per l’alimentazione dei polli biologici che ci farà conoscere Melaverde. Il biologico è un sistema complesso che prevede regole molto precise. Tutto intorno ai campi coltivati deve essere biologico: le vigne, gli uliveti, i prati. Fattore fondamentale per riuscire a produrre alimenti sani, senza chimica, che, per le loro alta qualità, potrebbero tranquillamente essere destinati anche all’alimentazione umana.

Questo è ciò che mangiano i polli di una azienda marchigiana tra le più importanti in Italia per la produzione di carni avicole biologiche. Una storia che inizia più di cinquant’anni fa a Jesi, nelle Marche, grazie all’intuizione di un signore che si chiama Giovanni. Un uomo che è partito negli anni ‘60 da un piccolo negozio di vendita diretta di polli, e con la sua famiglia ha costruito, nel tempo, un sistema virtuoso di agricoltura e allevamento a ciclo chiuso che oggi è un esempio nel mondo del biologico.

Si parlerà di polli biologici, di uova biologiche, ma anche di pratiche di rigenerazione dei terreni, di economia circolare, di sostenibilità ambientale, di utilizzo di energie rinnovabili. Concetti e pratiche oggi non più rimandabili per il futuro del Pianeta.

