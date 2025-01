Melaverde, puntata del 26 gennaio 2025: Reggio Emilia e non solo, info streaming

Ellen Hidding e Vincenzo Venuto tornano su Canale 5 con un nuovo emozionante appuntamento di Melaverde. La puntata di oggi, 26 gennaio, accompagnerà i telespettatori alla scoperta di nuovi luoghi, dove tradizione e innovazione si intrecciano per raccontare storie uniche. Ecco le anticipazioni.

Melaverde, i servizi di oggi 26 gennaio 2025

Nel cuore della campagna reggiana, un’oasi rurale ospita il più grande allevamento italiano di asini. Con circa 800 esemplari, questa azienda a conduzione familiare alleva gli animali in semilibertà tra prati collinari e boschi, garantendo loro un habitat naturale. Le razze presenti sono molteplici, alcune di esse estremamente rare e preziose, rendendo questo luogo un gioiello di biodiversità.

Con 31 ettari di serre all’avanguardia e 220 km di luci LED per la produzione invernale, un’azienda leader nel settore dell’agricoltura idroponica ridefinisce il futuro della coltivazione. Attiva 365 giorni all’anno, questa struttura sfrutta il 100% di energia verde proveniente da centrali a biogas, con un risparmio idrico del 70%.

Qui, i pomodori crescono “fuori suolo”, coltivati in supporti innovativi di lana di roccia e fibra di cocco, dimostrando che sostenibilità e tecnologia possono convivere per creare un’agricoltura del tutto nuova.

La nuova puntata di Melaverde promette di regalare emozioni autentiche, raccontando storie che parlano di passione, sogni e rispetto per la natura. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per lasciarsi ispirare, a partire dalle ore 11:50 circa.