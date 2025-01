Melaverde, puntata del 12 gennaio 2025: Verona e la Liguria, info streaming

La puntata odierna di Melaverde promette emozioni uniche, portando i telespettatori alla scoperta di due territori ricchi di storia e tradizione. Ellen Hidding esplorerà le eccellenze culinarie della provincia di Verona, mentre Vincenzo Venuto svelerà i segreti di una coltura d’eccellenza della Liguria: il Violetto Spinoso di Albenga. Ecco quali sono le anticipazioni del nuovo appuntamento in onda dalle 11.50 circa su Canale 5.

Melaverde, i servizi del 12 gennaio 2025

Nella provincia di Verona, Ellen Hidding incontrerà una famiglia che ha fatto della pasta fresca ripiena una vera arte. Da 70 anni, questa realtà mescola sapientemente tradizione e innovazione, portando sulle tavole degli italiani un prodotto che coniuga qualità e praticità.

Il viaggio condurrà gli spettatori attraverso i segreti della produzione, dalla scelta delle materie prime al confezionamento, fino alla degustazione di ricette iconiche della cucina veneta.

Dall’altra parte dell’Italia, Vincenzo Venuto ci porterà in Liguria, nella zona di Albenga, per raccontare la storia e le peculiarità del celebre Violetto Spinoso. Questo carciofo, riconoscibile per le sue striature viola e le punte gialle, è un vero tesoro dell’agricoltura locale.

Durante la puntata, scopriremo le tecniche di coltivazione, i metodi di raccolta e i numerosi modi per gustarlo, celebrando così un prodotto unico nel suo genere.

Un appuntamento da non perdere

La puntata di oggi di Melaverde unisce cultura, gastronomia e tradizioni locali, offrendo uno sguardo autentico su due territori affascinanti. Sintonizzatevi su Canale 5 alle 11.50 per non perdervi questa straordinaria avventura!