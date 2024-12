Melaverde, puntata 8 dicembre: Caorle e le cave di serpentino in Lombardia, info streaming

L’appuntamento di oggi di Melaverde, in onda su Canale 5 dalle 11:50, promette di incantare il pubblico con un mix unico di cultura, natura e tradizioni. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, ormai volti storici del programma, porteranno i telespettatori alla scoperta di due realtà affascinanti e diversissime tra loro: la laguna di Caorle e le cave di serpentino in Lombardia.

Melaverde, la nuova puntata dell’8 dicembre

Ellen Hidding approda nella pittoresca cittadina di Caorle, un borgo veneziano incastonato tra mare e laguna. La conduttrice partecipa a una sessione di pesca di vongole selvatiche e si sposta nella Sacca degli Scardovari, dove esplora le tecniche di semina delle cozze e l’allevamento dell’ostrica rosa del Delta.

“La biodiversità di questo ambiente lagunare è straordinaria”, afferma Hidding, mettendo in luce l’importanza della tutela del territorio e delle tradizioni locali.

I servizi di oggi

Dalla costa veneta, Vincenzo Venuto ci conduce nelle valli lombarde, dove visita una cava di serpentino vicino a Valmalenco. Questo minerale, estratto con tecniche secolari, è utilizzato per produrre piode, coperture resistenti ideali per i tetti delle abitazioni montane.

Venuto approfondisce anche l’arte dei lavec, le pentole in pietra e rame, realizzate a mano dagli artigiani locali: “Un’arte che racconta la storia e la maestria di questa valle”.

Dove seguire la puntata

L’appuntamento è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, per chi non vuole perdersi questo viaggio tra mare, laguna e montagna.