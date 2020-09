Da oggi, domenica 6 settembre, al via la 22esima edizione di Melaverde. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto saranno alla guida del programma di Canale 5 che ci terrà compagnia a partire dalle ore 11.30 con le storie di Melaverde e successivamente con la nuova puntata inedita del programma che ha l’obiettivo di farci conoscere i lati inediti, i mestieri e le tradizioni dei lunghi più belli della nostra Italia. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni della puntata di oggi 6 settembre e le informazioni per la visione in streaming e replica.

Melaverde, puntata del 6 settembre

Melaverde raggiungerà Lagnasco, capitale della peschicoltura piemontese. L’80% delle pesche coltivate in questa regione viene proprio da queste zone dove negli anni ‘50 sono nati i primi impianti moderni di coltivazione. Nella provincia di Cuneo, la Pesca ha sempre avuto un ruolo importantissimo ed ha segnato una fondamentale evoluzione per la frutticoltura del nord d’Italia.

Inizieremo conoscendo la storia dei frutteti per poi seguire una filiera biologica controllata che trasforma queste pesche in polpa, frullati e spremute Bio di altissima qualità che portano in tavola l’autentico gusto della frutta con le sue autentiche proprietà. La frutticoltura piemontese però è in costante evoluzione e negli ultimi anni si stanno moltiplicando diverse coltivazioni alternative di piccoli frutti dove ogni frutto viene raccolto a mano e posizionato in vaschette pronte per raggiungere le nostre tavole. Una puntata alla scoperta di questo territorio unico oggi “cuore della frutta Piemontese”.

I nuovi servizi

Conosceremo poi una tra le più grandi riserve naturalistiche della Lombardia: il Parco Regionale delle Orobie Bergamasche. Uno spazio frastagliato che si estende per quasi 70.000 ettari dove si intreccia un mosaico di ambienti unico. Inizieremo scoprendo che cosa significa oggi essere un’area protetta per poi conoscere la morfologia dell’intera zona forgiata dalla concomitanza di fattori climatici, geografici e geologici.

Scopriremo il ruolo dell’uomo che con le sue attività agricole e di allevamento ha creato un rapporto di reciproco scambio che ha permesso di mantenere viva questa terra. Scopriremo poi la storia di due fratelli che fin da bambini sognavano di avere un gregge di capre e che oggi gestiscono un rifugio unico, prezioso presidio nel parco. Una puntata dedicata alle biodiversità del Parco delle Orobie Bergamasche dove l’uomo detiene ancora oggi un ruolo fondamentale.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 6 settembre 2020 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.