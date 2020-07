Manca ancora un po’ prima di poter vedere le nuove puntate di Melaverde, ma nel frattempo la trasmissione itinerante che raccoglie i tesori d’Italia, tra bellezze artistiche, culinarie e tradizioni mai dimenticate, ci terrà compagnia anche oggi, domenica 5 luglio, con una nuova puntata in replica. L’appuntamento è come sempre fissato alle ore 11.30 su Canale 5 con la versione editing di Melaverde. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni e le info per la visione in streaming del programma relative alla puntata di oggi 5 luglio.

Melaverde in replica: anticipazioni 5 luglio

Questa settimana Melaverde ci porterà nel mondo degli snack. Dovete sapere che la Schiacciatina Mantovana non solo era fondamentale come intervallo durante il lavoro agricolo, ma era così buona che negli anni a venire è diventata una pratica merenda per tutti, alla quale è difficile dire di no. L’evoluzione di questo piccolo rettangolo di pasta croccante si lega alla famiglia che ha portato questo prodotto tradizionale prima in tutta Italia e poi in Europa come Made in Italy.

Scopriremo il loro moderno stabilimento dove ogni settimana nascono centinaia di impasti e milioni di Schiacciatine che seguono un processo produttivo tra i più all’avanguardia in Europa. Ma in questa azienda la tradizione non si ferma solo alle schiacciatine, infatti vedremo come nascono anche la Sbrisolona Mantovana con un’antica ricetta e le bruschette, pratici dischetti di pane tostato arricchiti con gocce d’olio extravergine.

I servizi di oggi

Melaverde sarà in Provincia di Parma, sulle colline di Langhirano. Questa zona, che sorge su un altipiano è circondata da boschi, prati e torrenti. Qui la temperatura, la ventilazione, l’umidità sono perfette per stagionare il prosciutto crudo e, per questo motivo, Langhirano è la capitale del prosciutto di Parma. Dispersa sulle colline, c’è Riano una piccola frazione dove vivono solo 100 persone e dove viene prodotto il prosciutto crudo Ruliano, un crudo di altissima qualità. Vedremo quali sono i segreti di un prodotto così buono e scopriremo che alla base c’è una tradizione di famiglia che dura ormai da 4 generazioni.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 5 luglio 2020 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.