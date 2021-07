Riparte il nuovo mese in compagnia di Melaverde, la trasmissione condotta da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding che anche oggi 4 luglio torna nella domenica di Canale 5, poco prima di mezzogiorno. Tradizioni, mestieri e usi e costumi di alcuni posti d’Italia spesso inesplorati saranno come sempre al centro della nuova puntata. Di seguito scopriamo le anticipazioni della nuova puntata odierna e le informazioni per poterla vedere in diretta streaming e successivamente in replica.

Melaverde, puntata oggi 4 luglio 2021

Protagonisti di questa nuova puntata di Melaverde saranno i piselli, un altro prodotto di eccellenza dell’agricoltura italiana. I piselli sono stati uno dei primi prodotti che l’uomo ha iniziato a coltivare 8000 anni fa, insieme all’orzo, al frumento, al farro e ad altri due legumi, i ceci e le lenticchie.

Questa domenica andremo alla scoperta di questo legume coltivato e lavorato da un’importante azienda italiana leader nel settore agricolo, che ogni anno sforna qualcosa come 7 milioni di scatole di piselli 100% italiani, puntando su un’agricoltura sostenibile rispettosa dell’ambiente, del prodotto e quindi, anche di noi consumatori finali. Come sempre, si andrà anche in cucina per ingolosire un po’ con qualche ricetta e scopriremo anche le tante doti nutrizionali di questo antico legume.

I servizi di oggi

Il viaggio di Melaverde di oggi parte da Saline di Volterra in provincia di Pisa. E sapete perché questa frazione si chiama così? Perché qui c’è una salina antichissima coltivata, si dice proprio così, coltivata fin dal tempo degli Etruschi e forse anche prima. A Volterra non c’è il mare ma il sale che viene estratto qui, si trova nelle profondità della terra. Però tutto il sale è di origine marina e ciò vuole quindi dire che milioni di anni fa, a Volterra, il mare c’era. La Salina di Volterra produce il sale più puro d’Italia, con un metodo unico che Melaverde ci farà scoprire in puntata.

Il sale di Volterra, tra i suoi mille utilizzi, diventa anche ingrediente fondamentale per la salatura di pecorini e altri formaggi toscani, come il Marzolino, formaggio antichissimo considerato l’antenato del Pecorino Toscano. Un formaggio prodotto anche con il latte di pecore di razza Massese, un’antica razza del territorio. Un latte biologico, senza lattosio e con caglio vegetale. Il Marzolino viene formato tutto a mano, e poi viene ricoperto con del pomodoro, come si faceva un tempo per evitare lo sviluppo di muffe indesiderate. Un vero pezzo di storia gastronomica italiana. Ma qui il sale può servire anche a produrre una birra artigianale, che viene prodotta in un birrificio alimentato da energia geotermica.

La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

