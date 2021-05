La trasmissione Melaverde riparte con l’ultima puntata del mese in questa domenica 30 maggio. Alla conduzione itinerante del programma che andrà in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5 ritroveremo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto pronti a portarci in alcuni dei luoghi più belli della nostra grandiosa Italiana nonché alla scoperta di mestieri e tradizioni che rischiano che perdersi. Ecco di seguito le anticipazioni sulla nuova puntata di Melaverde.

Melaverde, puntata oggi 30 maggio 2021

Nella nuova puntata di Melaverde inizieremo conoscendo la storia di questa pregiata fibra antica, vedremo come viene coltivata e capiremo quanto la qualità di un filo di lino sia strettamente legata all’andamento della stagione in campo, alle attenzioni in fase di raccolto e soprattutto alla sua lavorazione che ancora oggi resta un’arte che pochi al mondo sanno fare come si deve. Dovete sapere che la qualità del lino sta nella sua finezza e per questo si calcola in chilometri per chilo e a Villa d’Almé si realizzano rocche pregiatissime dove un chilo di filato è formato da un filamento lungo 110 Km. Ma a chi sono destinati questi fili di lino pregiatissimi? A tessuti che in passato hanno vestito papi, re e regine.

I servizi di oggi

Negli ultimi anni la passione per il giardinaggio, per il fai da te e per la cura dei nostri spazi esterni, è in costante aumento. Per questo sono nati garden specializzati dove personale esperto ci consiglia e ci segue in ogni nostra richiesta. Ma che lavoro c’è dietro a strutture dedicate a questo dove troviamo tutto ciò che serve per giardini, terrazzi e molto altro? Questa settimana Melaverde sarà a Bussolengo, in provincia di Verona per raccontarvi la storia di 3 fratelli hanno dedicato la loro vita a tutto questo creando, in poco più di 40 anni, una realtà che oggi raggruppa diversi garden leader di settore.

Inizieremo scoprendo la filiera produttiva che ogni settimana prepara migliaia di vasetti di piante e fiori ornamentali destinati a vasi, aiuole e giardini. Capiremo come viene gestito un vivaio dove ulivi secolari e piante particolari vengono sagomate secondo l’antica arte topiaria e scopriremo le ultime novità in termini di progettazione di spazi esterni con soluzioni e curiosità per una terrazza 100% green dove nulla viene lasciato al caso. Si parlerà di corsi, come quello dedicato al barbecue dove un Grill Master ci darà consigli utili per le nostre grigliate all’aria aperta, scopriremo il mondo dei fiori recisi, delle decorazioni e molto altro.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 30 maggio 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook