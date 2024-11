Melaverde, puntata 3 novembre: Vallevecchia e la Puglia, servizi e info streaming

Questa domenica 3 novembre, Melaverde torna su Canale 5 con un viaggio tra natura e tradizione. Dalle ore 11:50, Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding ci condurranno alla scoperta delle meraviglie di Vallevecchia e della produzione casearia della Puglia. Scopriamo tutte le anticipazioni della nuova puntata.

Melaverde, la puntata del 3 novembre

Durante la puntata di oggi di Melaverde, Vincenzo Venuto esplorerà Vallevecchia, un’isola di 800 ettari nell’Alto Adriatico, una delle poche aree non urbanizzate della zona. Qui, l’acqua è la risorsa essenziale che plasma un ecosistema unico e variegato, dove dune, pinete e zone umide ospitano specie animali e vegetali di rara bellezza.

Vallevecchia non è solo un paradiso naturale, ma anche un laboratorio di sostenibilità. Diverse attività sperimentali si concentrano su sistemi innovativi per l’agricoltura, promuovendo l’uso responsabile delle risorse naturali e offrendo uno sguardo verso un futuro più eco-sostenibile.

I servizi di oggi

Mentre Venuto esplora Vallevecchia, Ellen Hidding sarà in Puglia, nella storica provincia di Bari, per svelare i segreti dei formaggi filanti pugliesi. La conduttrice visiterà una piccola azienda di Noci, dove tradizione e innovazione si fondono. La storia del suo fondatore è toccante: fin da bambino sognava di condividere con il mondo i formaggi filanti creati in casa da sua madre, ricette che affondano le radici nella tradizione e che oggi sono il cuore pulsante dell’azienda.

Questa realtà familiare rappresenta l’anima dell’Italia rurale, con una produzione che rimane fedele alla qualità e al rispetto per i gesti antichi. È proprio questa passione a rendere i prodotti caseari di Noci celebri in tutta Italia.

Dove vedere la puntata

Oltre alla messa in onda su Canale 5, Melaverde sarà disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, offrendo agli spettatori la possibilità di rivedere i migliori servizi della stagione in qualsiasi momento.