In questa domenica 25 aprile, torna l’appuntamento con la trasmissione Melaverde, in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Come sempre saranno i due padroni di casa Ellen Hidding e Vincenzo Venuto a condurci in un nuovo viaggio itinerante all’insegna delle bellezze della nostra Italia. Dove ci condurrà oggi la nuova puntata di Melaverde? Scopritelo a seguire con le anticipazioni e le informazioni per la replica e la visione in streaming.

Melaverde, puntata oggi 25 aprile 2021

In questa puntata Melaverde andrà alla scoperta di un angolo di Trentino attraverso le bellezze naturali, i prodotti enogastronomici, le attività turistiche e sportive viste da una prospettiva a due ruote. Il Trentino è una Regione all’avanguardia per ciò che riguarda le piste ciclabili e l’offerta turistica per chi ama andare in bicicletta. Esistono percorsi per tutte le età, da quelli più semplici per le famiglie a quelli pensati appositamente per sportivi e agonisti.

I percorsi attraversano in pratica tutto il Trentino, dalle Dolomiti fino al Lago di Garda. Vie ciclabili attraverso le quali si può non solo godere degli splendidi panorami, ma anche fermarsi a conoscere e degustare prodotti del territorio in aziende, agriturismi e bici grill, strutture pensate proprio per accogliere i ciclisti, dove è possibile mangiare, affittare bici elettriche e anche riparare le proprie biciclette grazie a piccole officine. Il Trentino sta da anni promuovendo la bici come mezzo per vivere una vacanza diversa, a contatto con la natura, salutare, ecocompatibile e assolutamente divertente.

I nuovi servizi

Faremo poi un affascinante viaggio all’interno del MUSE, il museo delle scienze di Trento, un luogo unico per certi aspetti, che si trova al centro di Trento in un edificio progettato da Renzo Piano, e che si sviluppa su cinque piani. Partendo dal piano più alto, usa un po’ come una metafora, la storia delle montagne trentine, delle Dolomiti, per raccontare la vita sulla terra. Un racconto fatto anche attraverso tecnologie molto innovative.

Sarà un modo diverso e divertente per scoprire la natura e le sue bellezze, e anche per imparare che “ecosostenibilità” è una parola che tutti dovremmo avere ben presente, anche nei comportamenti quotidiani più semplici.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 25 aprile 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook