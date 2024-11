Melaverde, puntata 24 novembre: servizi da Ragalna e info streaming

La Sicilia torna sotto i riflettori grazie a Melaverde, la storica trasmissione di Canale 5 dedicata alle eccellenze italiane. Domenica 24 novembre, alle ore 11.50, il programma condotto da Ellen Hidding e Vincenzo Venuto porterà i telespettatori in un viaggio straordinario nel cuore dell’isola. La puntata, intitolata “Frutti del Vulcano”, è stata registrata a Ragalna, un suggestivo borgo alle pendici dell’Etna, per celebrare i prodotti unici che nascono grazie alla forza della natura.

Le anticipazioni di Melaverde del 24 novembre 2024

Ragalna, piccolo comune in provincia di Catania, è noto per la qualità delle sue produzioni agricole, frutto del terreno vulcanico fertile e ricco di minerali. Melaverde ha scelto questa location per raccontare storie di produttori locali che trasformano le difficoltà climatiche in opportunità. Protagonisti della puntata saranno agricoltori e artigiani che, con passione e tradizione, offrono al mondo sapori autentici e inimitabili.

La puntata approfondirà come il suolo vulcanico influenzi la crescita di frutti, ortaggi e altri prodotti tipici, rendendoli unici per sapore e proprietà nutritive. Da qui provengono coltivazioni come agrumi, uva e frutta secca, conosciute e apprezzate a livello internazionale.

Con questa puntata, Melaverde prosegue la sua missione di promuovere le tradizioni enogastronomiche italiane, offrendo uno sguardo ravvicinato alle storie che rendono unico il nostro paese. Non solo spettacolo visivo, ma anche un invito a riflettere sull’importanza di sostenere le produzioni locali.