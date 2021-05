Una nuova puntata di Melaverde ci attende in questa domenica 23 maggio 2021. La trasmissione itinerante in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5 rinnova il suo appuntamento anche oggi, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Dove ci condurranno oggi i due padroni di casa? Di seguito le anticipazioni e le informazioni sulla visione in replica e streaming della nuova puntata di Melaverde.

Melaverde, puntata oggi 23 maggio 2021

È senza dubbio uno dei prodotti più famosi nel mondo, eccellenza straordinaria del made in Italy, e non a caso il formaggio che vanta più tentativi di imitazione nel mondo. Oggi a Melaverde sarà protagonista il Parmigiano Reggiano DOP. Si può produrre solo nel territorio a sud del Po nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena ed in alcune zone delle province di Bologna e Mantova. C’è un disciplinare molto rigido che regola la produzione, ma al suo interno ci sono delle vere e proprie nicchie.

Un allevamento estensivo di vacche di razza Pezzata Rossa Italiana il cui latte è destinato alla produzione di un Parmigiano di sole Pezzate Rosse. Una lavorazione, quella del Parmigiano Reggiano DOP, che ha mantenuto ancora qualche gesto di una tradizione secolare. Oggi, il Parmigiano Reggiano DOP, è un simbolo, nel mondo, della creatività e delle qualità italiane.

I servizi di oggi

La montagna è un luogo straordinario per molti motivi, ma uno è legato senza dubbio al fatto che, per quanto si possa girare in montagna e pensare di conoscerne ogni aspetto, si scoprono sempre realtà inaspettate e storie nuove da raccontare. Due saranno quelle che vi racconteremo in questa nuova puntata di Melaverde.

Sandro per 25 anni ha fatto il programmatore informatico. Ad un certo punto della sua vita, però, ha deciso con sua moglie Lorenza di seguire una grande passione: allevare pecore e tornare a dare valore alla lana, un prodotto che oggi, per la maggior parte degli allevatori, è un prodotto di bassissimo valore, da smaltire pagando oltretutto parecchi euro a chi se ne occupa. Poi conosceremo Leonardo e Barbara. Prima coltivatori di frutta e ortaggi biologici, oggi allevatori di vacche da latte. Un amore immenso per i propri animali, musica diffusa nella stalla e un piccolo caseificio costruito da Leonardo dove produrre piccoli formaggi artigianali; ma anche la partecipazione ad un importante progetto di sostenibilità ambientale per l’allevamento di montagna.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 21 maggio 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook