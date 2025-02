Melaverde, puntata del 23 febbraio 2025: il borgo di Lari e le Dolomiti Bellunesi, info streaming

La puntata di Melaverde del 23 febbraio 2025 accompagna gli spettatori alla scoperta di due affascinanti territori italiani, ricchi di storia e tradizione gastronomica. Vincenzo Venuto esplorerà il suggestivo Borgo di Lari, mentre Ellen Hidding si addentrerà nel cuore delle Dolomiti Bellunesi. Ecco tutte le anticipazioni.

Melaverde, la puntata del 23 febbraio

Vincenzo Venuto guiderà il pubblico tra le colline pisane per visitare il Borgo di Lari, un gioiello medievale dalle radici ancora più antiche, risalenti all’epoca etrusca. Qui si potranno conoscere da vicino alcune attività artigianali che, ancora oggi, mantengono vive tradizioni secolari, rendendo questo borgo un autentico simbolo della cultura toscana.

I servizi di oggi

Ellen Hidding ci porterà ai confini del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi per raccontare tre storie uniche. La prima narra di una coppia unita fin da giovane dalla passione per gli animali, un legame che ha dato vita a un progetto speciale. Il viaggio proseguirà con la visita a una storica torrefazione bellunese, dove il caffè è ancora lavorato secondo metodi tradizionali. Infine, si parlerà di una delle eccellenze più amate al mondo: il gelato. Pochi sanno che il Veneto vanta una lunga tradizione in questo settore e che fu proprio un veneto a inventare il cono gelato.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura enogastronomica italiana e desidera scoprire le storie dietro le sue eccellenze.

Per chi non volesse perdere neanche un minuto di questa puntata, Melaverde sarà disponibile in streaming su Mediaset Play, dove sarà possibile rivedere l’intera trasmissione on demand. Un’occasione da non perdere per immergersi nelle bellezze e nei sapori dell’Italia più autentica.