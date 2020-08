Melaverde, puntata 23 agosto: servizi dal Trentino, replica e info streaming

Nuovo appuntamento in questa domenica 23 agosto con Melaverde, la trasmissione itinerante che ci attende nella sua versione editing su Canale 5 alle 11.30 circa. Si tratta ancora di una puntata in replica in attesa della nuova stagione che ripartirà a breve. Come sempre due padroni di casa in questa penultima domenica di agosto andranno alla scoperta delle eccellenze italiane: ecco a seguire quali sono le anticipazioni e le informazioni per poter seguire la trasmissione anche in replica e streaming.

Melaverde in replica: anticipazioni 23 agosto

Nella puntata di oggi di Melaverde rivedremo Edoardo Raspelli nella Valle del Chiese, in provincia di Trento, tra fragole, mirtilli e lamponi. Nel corso dell’appuntamento scopriremo il cosiddetto oro rosso di Storo, granturco dal quale nasce la famosa polenta.

Si parlerà poi di pesce allevato, il salmerino, stretto parente della trota e del salmone che vive e cresce nell’acqua fredda di montagna.

Edoardo Raspelli sarà il protagonista delle puntate in replica di Melaverde fino alla fine di agosto, alternandosi una settimana sì ed una no con la sua ex compagna di avventura televisiva, Ellen Hidding per quanto riguarda le storie di Melaverde mentre nella puntata vera e propria sarà al suo fianco.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 23 agosto 2020 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.