Melaverde, puntata del 2 marzo 2025: la Maremma e la Val Brembana, info streaming

La puntata di Melaverde del 2 marzo 2025 porterà il pubblico alla scoperta di due affascinanti territori italiani, ricchi di storia, tradizioni e sapori unici. Vincenzo Venuto esplorerà le meraviglie della Maremma, tra natura incontaminata e antiche usanze, mentre Ellen Hidding si addentrerà nell’alta Val Brembana per raccontare storie di lavoro, cultura e specialità locali. Ecco le anticipazioni di Melaverde di oggi 2 marzo.

Melaverde, la puntata del 2 marzo

Nel cuore della Maremma grossetana, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, Melaverde accenderà i riflettori su un prodotto straordinario: l’alga spirulina. Considerata uno degli alimenti più completi al mondo, questa antichissima forma di vita ha origini che risalgono a miliardi di anni fa e oggi è apprezzata per le sue incredibili proprietà nutritive.

Ma la Maremma è anche terra di tradizioni agricole secolari, dove ancora oggi si può assistere al lavoro dei butteri, i leggendari mandriani italiani. Con i loro cavalli Maremmani, essi continuano a gestire le mandrie di vacche Maremmane, allevate allo stato brado tra le dolci colline toscane. Un viaggio nel passato, tra antichi mestieri e paesaggi mozzafiato.

I servizi di oggi

Dall’altra parte dello Stivale, Ellen Hidding guiderà gli spettatori attraverso i paesaggi suggestivi dell’alta Val Brembana, dove si trova l’ultima cava attiva della zona per l’estrazione di una particolare ardesia, nota con il nome tecnico di porfiroide grigio scuro. Utilizzata da secoli nell’edilizia montana, questa pietra è parte integrante del paesaggio e della cultura locale.

Attorno alla cava si estende un territorio selvaggio e autentico, fatto di alpeggi e natura incontaminata, dove piccoli produttori e artigiani mantengono vive antiche tradizioni. Tra storie di lavoro e passione, Melaverde accompagnerà gli spettatori alla scoperta dei sapori e delle eccellenze di questa straordinaria valle.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la bellezza dei paesaggi italiani e la ricchezza del loro patrimonio enogastronomico.

Per chi non volesse perdere neanche un minuto di questa puntata, Melaverde sarà disponibile in streaming su Mediaset Play, dove sarà possibile rivedere l’intera trasmissione on demand. Un’occasione da non perdere per immergersi nelle bellezze e nei sapori dell’Italia più autentica.