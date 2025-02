Melaverde, puntata del 2 febbraio 2025: San Gimignano e Cremona, info streaming

Ellen Hidding e Vincenzo Venuto tornano su Canale 5 con un nuovo emozionante appuntamento di Melaverde. La puntata di oggi, 2 febbraio, accompagnerà i telespettatori alla scoperta di due territori italiani ricchi di storia, tradizione e innovazione: San Gimignano, in Toscana, e la campagna cremasca, nel cuore della Lombardia. Un viaggio tra sapori autentici, prodotti d’eccellenza e paesaggi mozzafiato.

Melaverde, puntata oggi 2 febbraio 2025

Vincenzo Venuto ci porta in Toscana, nel cuore della provincia di Siena, per esplorare il Comune di San Gimignano, un vero e proprio gioiello medievale dichiarato patrimonio culturale dell’Umanità dall’Unesco. Questo borgo, famoso per le sue torri antiche e i panorami suggestivi, è anche una terra di eccellenze enogastronomiche.

Tra queste spicca lo zafferano DOP, un prodotto raro e prezioso che rappresenta l’orgoglio del territorio. Non mancherà un approfondimento sulla Vernaccia di San Gimignano, il primo vino italiano ad aver ottenuto la Denominazione di Origine Controllata (DOC) nel 1966. Infine, Vincenzo ci farà scoprire il prosciutto Toscano DOP, considerato il re dei salumi toscani, con una storia che affonda le radici nella tradizione contadina.

I servizi di oggi

Ellen Hidding, invece, ci accompagna nella campagna cremasca, dove l’autunno regna sovrano con il suo ortaggio simbolo: la zucca. Attraverso un viaggio tra i campi e le aziende agricole, scopriremo la storia di questo antico ortaggio, le tecniche di coltivazione e le fasi di lavorazione che lo portano sulle nostre tavole, fresco o già pulito e pronto all’uso.

La zucca si presta a infinite preparazioni, e Melaverde non mancherà di mostrarci le diverse varietà, ognuna con un utilizzo specifico. In particolare, Ellen ci svelerà i segreti della mostarda cremasca, un prodotto tipico in cui la zucca diventa protagonista indiscussa, regalando un mix di sapori dolci e piccanti che conquistano il palato.

Info streaming e curiosità

Per chi non volesse perdere neanche un minuto di questa puntata, Melaverde sarà disponibile in streaming su Mediaset Play, dove sarà possibile rivedere l’intera trasmissione on demand. Un’occasione da non perdere per immergersi nelle bellezze e nei sapori dell’Italia più autentica.