Melaverde, puntata del 19 gennaio 2025: Ostana e Casole d'Elsa

Ellen Hidding e Vincenzo Venuto tornano su Canale 5 con un nuovo emozionante appuntamento di Melaverde. La puntata di oggi, 19 gennaio, accompagnerà i telespettatori alla scoperta di due borghi italiani dal fascino intramontabile, dove tradizione e innovazione si intrecciano per raccontare storie uniche.

Melaverde, i servizi di oggi 19 gennaio 2025

La prima tappa di questa puntata ci porta a Ostana, in provincia di Cuneo, un piccolo gioiello delle Alpi Occidentali. Classificato tra i “borghi più belli d’Italia”, questo paesino abitato da poche decine di persone nasconde una realtà straordinaria.

Protagonista della storia è Roberto, un uomo che ha deciso di lasciare tutto per abbracciare una vita diversa, dedicata all’allevamento in alta quota. La sua famiglia si prende cura di capre da cashmere, alpaca e altre specie, unendo passione e rispetto per la natura. Un esempio di come si possa costruire una nuova vita lontano dal caos cittadino, riscoprendo l’importanza del contatto con la terra.

Casole d’Elsa: tra passato e futuro nel cuore della Toscana

Vincenzo Venuto ci guida invece a Casole d’Elsa, un borgo della Valdelsa senese, dove storia e innovazione convivono in perfetta armonia. Con meno di 4000 abitanti, questo paesino custodisce un patrimonio umano e agricolo unico.

Tra animali storici e nuove specie introdotte di recente, il territorio di Casole rappresenta un esempio di come le tradizioni possano essere valorizzate e adattate alle sfide moderne. Una lezione di sostenibilità che guarda al futuro senza dimenticare il passato.

Questa puntata di Melaverde promette di regalare emozioni autentiche, raccontando storie che parlano di passione, sogni e rispetto per la natura. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per lasciarsi ispirare, a partire dalle ore 11:50 circa.