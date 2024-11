Melaverde, puntata 17 novembre: a Tremosine sul Garda e nel Parco del Corno alle Scale, servizi e info streaming

Questa domenica 17 novembre, Melaverde dedicherà l’intera puntata a Tremosine sul Garda e al Parco del Corno alle Scale, in Emilia Romagna. Il programma offrirà un viaggio unico tra tradizione e innovazione, esplorando insieme a Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: scopriamo le anticipazioni della puntata.

Le anticipazioni di Melaverde del 17 novembre 2024

Nella puntata di domenica 17 novembre, Melaverde ci porta nel cuore della Lombardia, a Tremosine sul Garda. Ellen Hidding racconta la storia di un piccolo borgo e di una grande iniziativa: un caseificio nato negli anni ’80 grazie alla cooperazione di allevatori locali.

Il programma mostra ogni fase della produzione della celebre Formaggella di Tremosine, simbolo di una montagna che non si è arresa allo spopolamento. La lavorazione tradizionale, eseguita con cura, diventa protagonista, insieme a ricette che trasformano questo formaggio in un capolavoro culinario.

In Emilia-Romagna, Vincenzo Venuto esplora il Parco del Corno alle Scale, un’area naturale modellata dall’ultima era glaciale. Qui la natura racconta storie antiche: cascate, fauna selvatica e un paesaggio che sembra cristallizzato nel tempo.

La puntata svela anche i tesori gastronomici del parco: mirtilli selvatici, funghi porcini e un ultimo pastore che, con il suo gregge, mantiene viva una tradizione centenaria. Un viaggio tra passato e presente, tra sapori autentici e panorami mozzafiato.

Come seguire la puntata: diretta e streaming

La puntata, in onda su Canale 5 alle 11:50, è preceduta da Le Storie di Melaverde alle 11:00, un’occasione per rivivere i migliori momenti del programma. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.