Si riparte con l’appuntamento di Melaverde, la trasmissione in onda poco prima di mezzogiorno su Canale 5. Nuovi servizi sulla nostra Italia, le sue bellezze, i suoi prodotti ed i mestieri saranno svelati anche in questo nuovo appuntamento da Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding, i due padroni di casa itineranti. Cosa ci aspetta nel nuovo appuntamento di oggi? A seguire scopriamo le anticipazioni e le informazioni per poter vedere la puntata in tv ma anche in replica e in streaming.

Melaverde, puntata oggi 16 maggio 2021

Questa settimana Melaverde racconterà la storia di un gioiello ricco di biodiversità in provincia di Lodi conosciuto oggi come Parco Ittico Paradiso. Scopriremo un ambiente privo di barriere architettoniche, tra boschi umidi di pianura, laghetti, ruscelli e canali alimentati con acqua sorgiva, dove è possibile vivere una giornata in mezzo alla natura, compiere visite guidate, seguire laboratori didattici e conoscere moltissime specie di pesci d’acqua dolce che vivono senza alcuna contaminazione o forzatura nel loro habitat naturale. Da qualche anno, per una curiosa casualità, accanto al parco è nato un allevamento estensivo di storioni, unico nel suo genere, dove viene prodotto un caviale tra i più rinomati al mondo.

I nuovi servizi

Melaverde raggiungerà poi la Valle del Riso, una diramazione occidentale della Val Seriana, in provincia di Bergamo dove sin da epoca romana si estraevano minerali e questo fece nascere un’importante industria/tradizione mineraria che fece conoscere questa terra come la Valle dello Zinco. Lungo tutta la valle si diramano 230 km di tunnel e gallerie dove minatori esperti lavoravano per 10-12 ore al giorno coltivando le vene di zinco.

Il materiale cavato veniva trasportato all’esterno mediante carrelli dove le donne, le “Taissine”, selezionavano solo quelli ricchi di zinco che raggiungevano i siti di lavorazione con le teleferiche. Ogni famiglia aveva qualcuno che lavorava nelle miniere e presto il lavoro del minatore divenne una vera tradizione che scopriremo insieme. Non mancherà la cucina.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 16 maggio 2021 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook