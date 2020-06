Melaverde, puntata 14 giugno: servizi in replica oggi e info streaming

La trasmissione Melaverde torna questa domenica 14 giugno con una nuova puntata in replica nella sua versione editing. Protagonisti del nuovo appuntamento, i padroni di casa storici del programma itinerante in onda su Canale 5 a partire dalle ore 11.30. Come annunciato si tratta di puntate che abbiamo già visto e nelle quali i due conduttori ci faranno conoscere i posti splendidi della nostra bella Italia. Ecco a seguire le anticipazioni e le info per la visione in streaming di Melaverde, valide per la puntata di oggi 14 giugno e come rivederla poi anche in replica.

Melaverde in replica: anticipazioni 14 giugno

In questa puntata Melaverde vi porta a Pistoia, in Toscana, città eletta capitale italiana della cultura per il 2017. Ma Pistoia, da molti anni ormai, è considerata anche la capitale italiana di un importantissimo settore dell’agricoltura nazionale: quello del vivaismo professionale, che riguarda in particolare la produzione di piante da esterni per il verde pubblico, per giardini privati, per il paesaggio e molti altri utilizzi ornamentali.

Sarà un bellissimo viaggio all’interno del più grande vivaio d’Europa, dove si coltivano, quasi 3000 specie e varietà diverse di alberi, palme, arbusti e piante che ogni giorno vengono spediti in Italia e in altri 51 Paesi di tutto il mondo. Un vivaio enorme di 500 ettari , con milioni di piante anche molto diverse tra loro. Ma come si gestisce un luogo così grande ? Come funziona il più grande vivaio d’Europa? Tante le curiosità e le meraviglie che si vedranno realizzare durante la puntata, come ad esempio i Bonsai Giganti da giardino, come anche le bellissime creazioni di “arte topiaria”, l’arte di creare delle figure anche molto grandi con le piante.

Il servizio dal Piemonte

Questa settimana Melaverde ci porterà in Piemonte dove scopriremo un’eccellenza di questa regione. Stiamo parlando della carne di razza piemontese, preparata in svariate cotture, ma così buona da esprimere tutto il suo gusto così com’è, cruda o “ciapa là” come si dice in queste zone. Il suo segreto sono le persone che ci stanno dietro, la loro voglia di fare e la volontà di proseguire e migliorare ciò che hanno ereditato.

Per secoli questa carne ha rappresentato la prima fonte di sostentamento per migliaia di famiglie contadine della zona che col passare degli anni si sono riunite in cooperative e consorzi con il costante obiettivo di unire le forze, migliorarne gli allevamenti, la qualità e far conoscere a tutti l’oro rosso piemontese. C’è voluto un po’ di tempo, ma il loro più grande successo è arrivato oggi con la bandiera europea ad indicazione geografica protetta che lega definitivamente la carne di razza piemontese al suo territorio d’origine. Ma come ci sono riusciti? Quali sono le qualità uniche di questa carne? E come possiamo gustarla al meglio?

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 14 giugno 2020 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.