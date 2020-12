Melaverde, puntata 13 dicembre: servizi dal Veneto e Forlì, info streaming

La trasmissione Melaverde continua a tenerci compagnia in questa domenica di dicembre che ci avvicina sempre di più alla festa del Natale. Oggi, 13 dicembre, nuova puntata del programma di Canale 5 in onda poco prima delle ore 12.00 con Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. I due padroni di casa itineranti ci condurranno in un nuovo ed inedito viaggio tra le bellezze italiane, alla scoperta di mestieri e prodotti locali. Di seguito tutte le anticipazioni sul nuovo appuntamento e le info per la visione in replica ed in streaming.

Melaverde, puntata oggi 13 dicembre

Questa domenica 13 dicembre Melaverde ci porterà nella regione Veneto per raccontarci la storia di una famiglia italiana legata da 4 generazioni ad uno dei dolci più tradizionali delle nostre feste: il panettone artigianale. Il protagonista di questa storia, Dario, eredita da suo nonno e suo padre l’arte della pasticceria e una ricetta unica, custodita gelosamente nel ricettario di famiglia.

Con la stessa passione Dario mette le basi dell’azienda di oggi, migliora la storica ricetta ed insegna a suo figlio Edoardo, ogni segreto; sicuro che anche lui presto darà il suo prezioso contributo. Inizieremo conoscendo la storia di questa famiglia per poi raggiungere la produzione dove tra tecnologia e tradizione viene lavorato il prezioso lievito madre in impasti tradizionali poi formati e cotti, in un processo lento che dura 72 ore.

I servizi di oggi

Nel corso di questa puntata scopriremo cosa sono e come funzionano la permacultura (dall’inglese “permanent agricolture” cioè “ agricoltura permanente”) e l’agricoltura bio simbiotica. In una piccola valle tra le colline forlivesi, un gruppo di ragazzi stanno portando avanti allevamenti, agricoltura e non solo con sistemi alternativi e assolutamente ecosostenibili che si basano proprio su questi due modelli agricoli.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 13 dicembre 2020 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.

Fonte: Melaverde Facebook