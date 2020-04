Anche nel giorno di Pasqua, Melaverde non ci lascia soli, tenendoci compagnia con una puntata in replica insieme ai due padroni di casa, Ellen Hidding e Vincenzo Venuto. Come sempre l’appuntamento è fissato su Canale 5 poco prima di mezzogiorno e ci regalerà un altro emozionante viaggio tra le bellezze della nostra bella Italia, adesso più che mai unita. Ecco di seguito le anticipazioni e le info per la visione in streaming di Melaverde, valide per la puntata del 12 aprile.

Melaverde in replica: anticipazioni 12 aprile

Per raccontarvi la storia della famiglia Piccinelli dobbiamo tornare al 1996. Guido e Gabriella sono agricoltori ma il loro sogno è costruire qualcosa di unico per loro e per le loro due figlie Elisa e Sara, un’oasi verde tra i campi di mais della provincia bresciana. Guido sa fare un po’ di tutto: conosce le piante, sa come costruire dal nulla un immobile: una casa, magari un ristorante. Guido è bravo anche con la fresa e la fiamma ossidrica e sono tante le cose si possono costruire in una officina da fabbro.

Guido e Gabriella decidono di provare, rischiare, cambiare vita. Nasce così Corte Francesco. Vi porteremo alla scoperta di questo posto meraviglioso ed entreremo nelle loro cucine dove si prepara di tutto: prodotti a chilometro zero per realizzare dolci, pasta fatta in casa e tantissime altre cose. Quello che Melaverde vi racconterà domenica è una storia italiana di talento, passione e di un sogno diventato realtà.

Viaggio in Toscana

Melaverde poi vi porterà al nord della Toscana in un luogo speciale che rappresenta un esempio straordinario di come un ambiente selvaggio e incontaminato possa convivere perfettamente con la presenza dell’uomo e delle sue attività più antiche e tradizionali. Nel 1979 viene istituito il Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, un’area protetta che comprende una fascia costiera di circa 16 chilometri tra le province di Pisa e Lucca, considerato una vera e propria rarità in tutto il Mediterraneo per le caratteristiche naturalistiche uniche che lo contraddistinguono.

Pinete, dune, zone umide, habitat ideali per uccelli rari e animali selvatici, intervallati da grandi pascoli biologici dove si allevano allo stato brado bovini come il raro Mucco Pisano, vacche Chianine e Marchigiane, cavalli belli e imponenti come i TPR o rarissimi come il cavallino di Monterufolino, e dove si coltivano anche prodotti dell’agricoltura più tradizionale di questo territorio. E si può incontrare anche qualche dromedario.

