Puntata importante, quella di oggi 20 settembre di Melaverde, la trasmissione in onda su Canale 5 con puntate inedite della nuova stagione. Alla guida del programma itinerante ritroveremo Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, pronti a farci scoprire le bellezze della nostra inimitabile Italia. Questa domenica sarà per il programma un giorno speciale in quanto proprio il 20 settembre 1998 andava in onda la prima puntata di Melaverde! Dopo ben 22 anni, la trasmissione è ancora una delle più seguite ed apprezzate e prosegue con i suoi viaggi tra le ricchezze del nostro Paese. Ecco a seguire quali sono le anticipazioni della nuova puntata di oggi 20 settembre.

Melaverde, puntata del 20 settembre

Questa settimana Melaverde sarà in Emilia, la Food Valley italiana, per parlarvi di pomodoro e mostrarvi il duro lavoro che c’è dietro ad una bottiglia di polpa o passata di pomodoro. Inizieremo dai campi di raccolta dove conosceremo le tecniche di coltivazione per ottenere una materia prima matura e perfetta, seguiremo i pomodori nel loro viaggio verso la lavorazione dove macchinari tecnologici li trasformano delicatamente in passate, polpe e concentrati di altissima qualità. Non mancheranno consigli culinari su come utilizzare l’oro rosso a tavola tra ricette curiose e piatti della tradizione.

I servizi di oggi

Melaverde sarà poi nella provincia di Treviso per parlarvi di elicicoltura. Ma che cosa ci fa un allevamento di lumache tra Veneto e Friuli? A spiegarcelo sarà un ex mobiliere che con sua moglie ha scelto di cambiare vita e tornare alle origini aprendo una sua azienda agricola improntata sulla filosofia della qualità, del rispetto per l’ambiente e del benessere animale. Infatti, le sue chiocciole sono allevate con un metodo naturale unico che conosceremo insieme. Oltre a fornire ristoranti e attività della zona, grazie alle sue chiocciole, raccoglie la bava di Lumaca molto richiesta per le sue doti dall’industria cosmetica e non solo.

COME E DOVE VEDERE LA REPLICA STREAMING – Melaverde, con la puntata di oggi 20 settembre 2020 potrà essere seguita in ‘diretta’ streaming, grazie al sito internet Mediaset e tramite l’app relativa, previo download gratuito. La replica della nuova puntata potrà essere rivista in streaming grazie al portale Mediaset On Demand. In alternativa il sabato mattina alle 7.00 su Mediaset Extra.