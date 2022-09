Mehmet Bozkurt, presunto fidanzato turco di Gegia, interviene contattato da Fanpage.it dopo le ultime dinamiche emerse nel corso degli appuntamenti serali con il Grande Fratello Vip.

“Conosco Gegia ma non tollero manipolazioni”, spiega. Poi chiede di essere contattato su WhatsApp, ecco cosa aggiunge la testata giornalistica che lo ha contattato:

Mehmet risponde al telefono nel pomeriggio del 30 settembre, a poche ore dalla puntata del GF Vip che ha acceso i riflettori sulla sua figura. Non ha negato di conoscerla, diversamente da quanto raccontato da Giulia Salemi al GF Vip durante l’ultima diretta del reality show. Ma quando proviamo ad approfondire la natura del loro rapporto, chiede cortesemente di essere contattato attraverso Whatsapp, per iscritto, perché “troppo impegnato per restare al telefono”.