La ballerina Megan Ria è uno dei concorrenti del Serale di Amici 22. Appartenente alla squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, la giovane ballerina dai capelli riccissimi di recente è stata al centro dell’attenzione per un suo video amarcord che la vedeva protagonista da bambina, nella trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan?.

Megan Ria di Amici 22 a Chi ha incastrato Peter Pan, il video

C’è chi sicuramente ricorderà la storica trasmissione condotta da Paolo Bonolis e che vedeva protagonisti dei dolcissimi e simpaticissimi bambini. Nella serata dello scorso 15 marzo, nel corso della prima puntata de La tv dei 100 e uno, programma condotto da Piero Chiambretti, è stato trasmesso proprio un video tratto dal programma di Bonolis.

Nel filmato in questione – che vi postiamo in fondo all’articolo -, è possibile notare una bellissima bambina dai capelli vaporosi e riccissimi che si cimentava in un ballo proprio con Piero Chiambretti.

Quelli erano solo i primi passi di danza, dal momento che quella baby ballerina solo pochi anni dopo sarebbe tornata in tv ricorrendo il suo grande sogno ed approdando ad Amici 22.

Ebbene sì, quella bambina era proprio Megan Ria, la ballerina che si è conquistata la fatidica maglia d’oro che le ha dato accesso al Serale di Amici 22.