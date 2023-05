Giulia Salemi, rispondendo ad un tweet di Andrea Dianetti, ha svelato di essere stata “rimbalzata” da Megan Fox che le avrebbe negato un selfie dopo un incontro a Miami.

Megan Fox nega una foto a Giulia Salemi: il retroscena

“E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi… in un museo (non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia). Carinissima e disponibile”, ha scritto Dianetti su Twitter.

E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi… in un museo (non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia) sì.. avete letto bene, ce l’ha chiesto😂

Carinissima e disponibile. Non allego video per motivo di cui sopra. 😭 — Andrea Dianetti ⚡️ (@AndreaDianetti) May 20, 2023



Pronta la replica di Giulia Salemi che ha raccontato di essere stata ignorata in aeroporto da Megan Fox dopo la richiesta di un selfie:

Le ho chiesto un selfie e ha detto no secca l’esatto opposto.

“Che volpe che è… d’altronde compensa con la recitazione”, ha replicato Andrea Dianetti: cosa ne pensate?

Io ho incontrato prim Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca l’esatto opposto 😂 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) May 21, 2023