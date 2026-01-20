Medugno rompe il silenzio in Rai: le parole su Signorini e..

Antonio Medugno è intervenuto in Rai nel corso de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti, per tornare sul cosiddetto Caso Signorini, che nelle ultime settimane ha coinvolto anche Lulù Selassié, Fabrizio Corona e l’ex manager Alessandro Piscopo.

Nella puntata della scorsa settimana Giletti aveva dato ampio spazio alle dichiarazioni di Corona, scelta che – secondo quanto riportato da Dagospia – non sarebbe stata particolarmente gradita a Mediaset. Si parlava infatti di una puntata “riparatrice”, dopo “le esondazioni di Corona”. Effettivamente, nell’ultima puntata, il caso è stato nuovamente affrontato, ma senza la presenza dell’ex re dei paparazzi.

A parlare è stato invece Antonio Medugno, intercettato dal giornalista Alessio Lasta fuori dal Palazzo di Giustizia di Milano. L’ex concorrente del Grande Fratello si è detto sereno dopo l’incontro con i pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, che nei giorni scorsi hanno già ascoltato sia Alfonso Signorini che Fabrizio Corona.

“Sono soddisfatto di questo incontro? Io sono molto tranquillo perché ho raccontato la verità e fino a che tu racconti la verità non puoi che essere sereno su tutto. Confermo tutte le ipotesi di accusa che ho fatto contro Alfonso Signorini. Ho raccontato tutto ai pm questa mattina. Se c’è la possibilità che esista un sistema Signorini? Non posso rispondere a questa domanda, posso però parlare della mia esperienza, quello che ho vissuto io e che mi fa male. Per il resto non sono io a dover dire se c’è un sistema o meno. Se sono l’unico a denunciare? Probabilmente no, perché seguo i media e quello che dice Fabrizio Corona, lui dice che ci saranno tante altre denunce. Io mi attengo a quello che ho ascoltato. Nessuna conoscenza diretta o cose che io ho saputo direttamente”.

Nel corso dell’intervista, l’inviato del programma ha chiesto a Medugno come mai abbia deciso di denunciare solo ora. Il ragazzo ha spiegato di essersi ritrovato improvvisamente al centro dell’attenzione mediatica, senza averlo cercato.

“Perché sono stato buttato in un caso mediatico dal nulla. Io vivevo la mia vita in modo sereno e da un giorno all’altro sono stato buttato in mezzo a questa storia, senza che avessi voluto. Non ci volevo essere in questo caso. Per me è stato pesante rivivere tutto, è stato pesante rimuoverlo e spero che sia fatta giustizia, ma sono fiducioso”.

Chi ha seguito Falsissimo – Il Prezzo del Successo sa che, nel primo episodio, Medugno aveva inizialmente cercato di tenersi distante dalla vicenda, anche dopo essere stato contattato e registrato da Fabrizio Corona. In quell’occasione aveva chiarito: “Alfonso non si è mai spinto più di tanto con me. Erano messaggi affettuosi, non è mai andato oltre. Poi con lui ci sono state videochiamate per il Grande Fratello e poi altre call anche con tutto il team“.

Resta però il nodo centrale della vicenda: come sarebbero finite le presunte chat di Signorini nelle mani di Corona. Su questo punto Medugno ha puntato il dito contro il suo ex manager Alessandro Piscopo.

“La diffusione delle chat? Non l’ho autorizzata io, sono cose che il mio ex manager ha mandato a Fabrizio Corona. Da lì per forza ho dovuto tutelarmi e spero che per tutto quello che ho passato io negli anni e per ciò che ho subito, venga fatta giustizia. Se il mio ex manager quella sera mi ha invitato a coltivare un rapporto con Signorini che potesse essere utile per la mia carriera? Non è quella sera, lui l’ha sempre fatto. Quella sera ho chiesto consiglio a lui e mi ha detto che dovevo restare a casa di Alfonso Signorini”.