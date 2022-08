La crisi economica, inevitabilmente, coinvolgerà anche la televisione. Per questo motivo pure Mediaset correrà ai ripari con alcuni tagli in modo da affrontare a testa alta la situazione in arrivo da autunno.

Mediaset, allungamenti e tagli dei programmi TV contro la crisi economica

Secondo TVBlog, per affrontare la crisi, l’azienda fondata da Berlusconi mette in scena il Grande Fratello Vip fino a maggio: “Oltre ad andare in onda due volte la settimana, il lunedì ed il venerdì, si protrarrà fino agli inizi del mese di maggio”.

Tra le altre modifiche degne di nota anche un rinvio e un taglio importante:

E’ stato deciso il rinvio a data da destinarsi della nuova serie dello spettacolo di varietà Michelle Impossible, ma non solo, sempre parlando di intrattenimento è stato deciso il taglio di una puntata del varietà della domenica sera di Canale 5 Scherzi a parte.

Rinviato (presumibilmente a gennaio) anche il nuovo varietà “Talentissimo me” con protagonisti i bambini e condotto da Piero Chiambretti.

A rischio anche le quattro prime serate del varietà condotto dalla Gialappa’s Band.

E per quanto riguarda l’informazione: