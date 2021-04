Tra Mediaset e Barbara d’Urso pare esserci aria di tempesta anche se nessuno lascia trapelare alcuna informazione degna di nota. Secondo Blogo, la situazione sarebbe più calda e precaria del previsto, tanto da ipotizzare anche un recente “sgarbo” dell’azienda.

Le prove di Domenica Live, inizialmente in programma nella giornata di sabato, sono state anticipate a domani. Una richiesta che Mediaset ha rivolto alla d’Urso adducendo motivi legati alle casse dell’azienda. – scrive Massimo Galanto di TVBlog – Cioè, traducendo: a maggior ragione in questo momento storico, tenere ‘acceso’ uno studio televisivo nella giornata di sabato per le prove di un programma in onda la domenica costa molto di più rispetto che prevedere quelle stesse prove il venerdì, prima che inizi la diretta di Pomeriggio Cinque, in uno studio già pronto e operativo.