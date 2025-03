Mediaset rivoluziona l’access time di Canale 5: in arrivo nuovi game show con il tocco di Maria De Filippi

Mediaset: rivoluzione nell’access time di Canale 5 con nuovi game show in arrivo! Maria De Filippi coinvolta nel progetto.

La prima serata di Canale 5 continua a soffrire nel confronto con Rai1, che spesso la doppia negli ascolti. Le fiction e le soap dell’ammiraglia Mediaset non sembrano riuscire a bissare il successo de Il Segreto, mentre gli show di intrattenimento faticano a superare il 20% di share. Unica eccezione: i format legati a Maria De Filippi, veri e propri punti di forza del palinsesto del sabato sera.

L’access time di Canale 5 sotto la lente: la sfida con Rai1

Il problema principale sembra essere il traino serale: Striscia la Notizia fatica a reggere il confronto con Affari Tuoi, che con Stefano De Martino alla guida ha riconquistato un pubblico giovane e fidelizzato. La necessità di un cambio di strategia è evidente e Mediaset si prepara a rivoluzionare il suo access time per arginare il predominio di Rai1.

Stando alle indiscrezioni raccolte da TvBlog, la rete è già al lavoro per testare nuove soluzioni e, secondo fonti interne, sarebbero in fase di sviluppo almeno tre nuovi game show. La registrazione dei cosiddetti numeri zero sarebbe imminente, con la possibilità di testare i format prima di un eventuale lancio ufficiale nella prossima stagione televisiva.

Tra le ipotesi circolate nei corridoi di Cologno Monzese, si era parlato di un possibile trasferimento di Avanti un Altro! nell’access prime time. Tuttavia, Paolo Bonolis avrebbe declinato l’invito. Resta invece in piedi l’idea di rilanciare La Ruota della Fortuna, con alcuni finali già testati per un possibile ritorno nell’importante fascia oraria.

Il ruolo di Maria De Filippi nella rivoluzione dell’access time

Maria De Filippi, da anni garanzia di successo per Mediaset, sarebbe stata coinvolta direttamente nella scelta del nuovo format. La conduttrice e produttrice, attraverso la sua società Fascino, potrebbe mettere a disposizione il suo studio televisivo e il suo team per realizzare uno dei nuovi show previsti per l’access time.

Il coinvolgimento di De Filippi non sorprende, dato il suo stretto legame con Piersilvio Berlusconi, che più volte ha elogiato il suo talento e la sua capacità di intercettare i gusti del pubblico.

Chi condurrà il nuovo access time di Canale 5?

Al momento, il nodo della conduzione resta aperto. Se da un lato è certo che Maria De Filippi non sarà alla guida del programma, dall’altro la rete non sembra dare troppa importanza a questo aspetto, preferendo concentrarsi prima sulla scelta del format.

Un nome che potrebbe tornare in gioco è quello di Paolo Bonolis. Il conduttore, fresco di rinnovo con Mediaset, potrebbe essere tentato dall’idea di misurarsi con un nuovo format, magari una variante del gioco dei pacchi che lo vedrebbe direttamente in competizione con Affari Tuoi.

Le registrazioni dei nuovi numeri zero dovrebbero avvenire entro Pasqua e potrebbero svelare già alcune delle decisioni strategiche di Mediaset per l’access time della prossima stagione. Riuscirà Canale 5 a colmare il gap con Rai1? La sfida è appena iniziata.