Mediaset pronta per un nuovo reality show (bomba) da portare in Italia: ecco quale, il meccanismo di gioco

Dopo Supervivientes, pare che Mediaset voglia portare in Italia anche un altro reality show di telecinco: La Casa Fuerte così come ci svela in anteprima DavideMaggio.it.

La Casa Fuerte arriva in Italia? Mediaset pronta a mandarlo in onda

DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che potrebbe valicare gli italici confini anche un altro show di Telecinco: La Casa Fuerte. Il reality vede un gruppo di vip, divisi in coppia, chiamati a difendere la “cassaforte”. Nel cast della prima edizione Iván González, ex tronista e gieffino vip nonché tentatore di Valeria Marini.

La Casa Fuerte consiste nel rinchiudere un gruppo di vip in una villa, dove si sfideranno a coppie. Questi, a loro volta, si dividono in due gruppi: residenti e aggressori/campeggiatori.

Da un lato, le coppie residenti vivono nelle loro stanze e devono eseguire una serie di test e sfide ogni giorno per ottenere denaro da raccogliere nella cassaforte della loro stanza (€ 1.000 per ogni partita giornaliera).

Inoltre, i vincitori dei vari prime time settimanale diventano immuni, quindi non possono essere aggrediti.

Dall’altra parte, le coppie aggressori/campeggiatori sono in giardino e il loro obiettivo è cercare di conquistare una stanza. Solo i vincitori della prova specifica possono optare per questo, misurandosi con i residenti che hanno perso la prova del proprio gruppo attraverso un televoto.

Inoltre, gli aggressori/campeggiatori devono svolgere compiti domestici sia all’interno che all’esterno della residenza.

In sintesi, il pubblico da casa attraverso il televoto decide se una coppia residente merita di continuare all’interno della casa e mantenere la propria sicurezza o se la coppia assalitrice/accampata deve prendere in consegna la stanza e la somma raccolta, in modo che i residenti possano continuare a vivere giardino con il resto degli assalitori e viceversa.

Portateci questa bomba immediatamente qui in Italia!