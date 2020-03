Mediaset diventa multisala di cinema: la programmazione con tutti i film in onda

Da “Il cacciatore” a “Shutter Island” e “Salvate il soldato Ryan”. Da “Die Hard” a “Pacific Rim”. Da “Un sacco bello” a “L’esorciccio”. Per due domeniche, il 29 marzo e il 5 aprile. Mediaset trasforma la televisione italiana in una multisala.

Con l’iniziativa “Con il cinema #andràtuttobene” Iris, 20 e Cine34 offriranno un meglio di dei generi più amati, con maratone di autentici capolavori, pellicole italiane stracult, film che hanno sbancato il botteghino. 50 titoli. 70 ore di bel cinema.

Domenica, giorno più vuoto di settimane già vuote. Niente calcio. Niente gite fuori porta. Niente ristoranti. Niente parchi. E, soprattutto, niente cinema. E la “multisala televisiva” pensata da Mediaset è aperta dalle 9 di mattina alle 3 di notte non-stop. Ingresso libero.

Omaggio Mediaset all’industria culturale che ha reso grande il nostro Paese nel mondo.

La Programmazione Di Domenica 29 Marzo

IRIS

Ore 9 AMERICAN GRAFFITI

Ore 11 ALÌ

Ore 15 OUT OF SIGHT

Ore 17 POSEIDON

Ore 19 INCEPTION

Ore 21 EYES WIDE SHUT

Ore 1 INSOMNIA ​​​​​

20

Ore 9 CODICE: SWORDFISH

Ore 11 ASSASSINS

Ore 13 THE FOREIGNER

Ore 15 TICKER

Ore 17 USS ELITE INDIANAPOLIS

Ore 19 LA FREDDA LUCE DEL GIORNO

Ore 21 PACIFIC RIM

Ore 23 KILLER

Ore 1 ​​INTO THE SUN

CINE34

Ore 9 SESSOMATTO

Ore 11 L’INSEGNANTE

Ore 13 RICCHI RICCHISSIMI PRATICAMENTE IN MUTANDE

Ore 15 FRACCHIA LA BELVA UMANA

Ore 17 UN SACCO BELLO

Ore 19 L’ESORCICCIO

Ore 21 IL RAGAZZO DI CAMPAGNA

Ore 23 ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO

Ore 1 IL SOMMERGIBILE PIÙ PAZZO DEL MONDO