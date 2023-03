Pier Silvio Berlusconi sta cercando di rivoluzionare totalmente Mediaset? A quanto pare, secondo ciò che riporta la sezione economia del Corriere della Sera, ci saranno cambiamenti ben visibili anche all’Isola dei Famosi dopo l’ultima virata del GF Vip.

Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip, come ben sapete Pier Silvio ha agito con il pugno di ferro. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria è arriva anche l’ammonizione per Daniele Dal Moro.

A quanto pare la virata trash ha colpito sotto il punto di vista economico, così come riporta Gossipetv:

Il problema non è solo di sensibilità ma anche di ritorno economico. Alcuni investitori non vedono di buon occhio associare il loro prestigio a prodotti eccessivamente trash e veicoli di volgarità.

Per contrastare il mercato in ribasso, fra post pandemia e la guerra in Ucraina, serve la pubblicità televisiva.

Pubblicità che, come ribadisce il quotidiano, conta per il 56% nei conti di Mediaset e per mantenerla così alta e per farla crescere servono prodotti che incontrano i gusti degli spettatori. Per questo è in corso una sorta di “pulizia” che avrà degli effetti anche sull’Isola dei Famosi in partenza.

Al centro della nuova offerta di Canale 5 ci saranno qualità e show rivolti a tutti la famiglia.