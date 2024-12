Perché tutti parlano dei Me Contro Te e i DinsiemE (e chi sono): il dissing bomba che non ti aspetti

Accuse di plagio tra i Me Contro Te e i DinsiemE. La coppia di YouTuber Luì e Sofì attacca Dominick ed Erick: scopri il botta e risposta che sta infiammando il web.

Negli ultimi giorni, la scena di YouTube Italia dedicata all’intrattenimento per bambini è stata scossa da un acceso dissing tra due coppie di creator molto popolari: i Me Contro Te (Luigi Calagna e Sofia Scalia) e i DinsiemE (Dominick Alaimo ed Erick Parisi).

Le accuse dei Me Contro Te: “i DinsiemE ci stanno copiando”

Il tutto ha avuto inizio con la prima puntata del podcast di Luì e Sofì, intitolata provocatoriamente “I Me Contro Te di Wish”. Durante l’episodio, i Me Contro Te hanno lanciato accuse contro i DinsiemE, sostenendo che questi ultimi abbiano copiato i loro contenuti senza mai ammetterlo.

Luì e Sofì hanno raccontato di essersi accorti del plagio fin dagli inizi del loro percorso su YouTube:

Quando abbiamo iniziato con i nostri vlog abbiamo spaccato. Abbiamo inventato la storia del Signor S., che ha avuto un successo clamoroso. Ad un certo punto abbiamo visto che c’era un canale che si chiamava così, ma non eravamo noi a gestirlo. Sapevamo che c’era un impostore che voleva fare visualizzazioni con i nostri contenuti.

Secondo i Me Contro Te, ciò che li infastidisce maggiormente è il fatto che i DinsiemE non abbiano mai riconosciuto la loro influenza:

Quando c’è qualcosa di successo, è inevitabile che venga copiato, ma negare l’evidenza è inaccettabile.

La replica dei DinsiemE ai Me Contro Te: “Non copiamo, possiamo chiarire”

Non si è fatta attendere la risposta dei DinsiemE, arrivata attraverso un video su TikTok. La coppia ha respinto le accuse, definendole un modo per attirare visualizzazioni e promuovere il nuovo podcast e film dei Me Contro Te:

La verità è che loro non riescono ad accettare il fatto che possono esserci altre persone nel loro campo che fanno video per lo stesso pubblico.

I DinsiemE hanno anche rivelato che i Me Contro Te, in passato, avrebbero tentato di ostacolare i loro progetti:

Nel corso di tutti questi anni hanno provato a sabotare tanti nostri progetti. Non copiamo, non stiamo lì a guardare quello che fanno. Potevamo parlarne. Se volete, possiamo chiarire.

Il dissing continua sui social

Il botta e risposta non si è fermato qui. Entrambe le coppie hanno proseguito con frecciatine su TikTok, caricando video che stanno alimentando il dibattito tra i fan. Le clip possono essere recuperate sui profili ufficiali dei Me Contro Te e dei DinsiemE.

E se di Luì e Sofì sappiamo (quasi) tutto, conosciamo molto poco del DinsiemE, ecco chi sono:

I DinsiemE sono una delle coppie di content creator più famose in Italia, composta da Erick Parisi e Dominick Alaimo. Originari della Sicilia, hanno conquistato un vasto pubblico di bambini e adolescenti grazie ai loro video su YouTube, dove condividono contenuti divertenti, avventure, sfide, parodie e vlog.

Come sono diventati famosi?

I DinsiemE hanno iniziato la loro attività su YouTube nel 2018, creando video leggeri e coinvolgenti pensati per un pubblico giovane. La loro popolarità è cresciuta rapidamente grazie alla loro energia positiva e al linguaggio semplice e diretto, perfetto per i più piccoli. Oltre ai video di intrattenimento, realizzano contenuti educativi e sensibilizzano su tematiche importanti come l’amicizia, la collaborazione e il rispetto.

Il loro stile unico

Video creativi : sfide divertenti, scherzi e parodie di canzoni famose.

: sfide divertenti, scherzi e parodie di canzoni famose. Serie a tema : raccontano storie con personaggi inventati e avventure narrative.

: raccontano storie con personaggi inventati e avventure narrative. Coinvolgimento del pubblico: i fan sono spesso invitati a partecipare alle loro iniziative.

Successi e riconoscimenti

Hanno superato i 2 milioni di iscritti sul loro canale YouTube.

sul loro canale YouTube. Pubblicano libri e gadget ispirati ai loro video, ampliando il loro brand al di fuori del digitale.

Partecipano a eventi per incontrare i fan e rafforzare il rapporto con il loro pubblico.

Curiosità

Sono una coppia anche nella vita privata.

Hanno scelto il nome “DinsiemE” per sottolineare l’importanza di stare insieme e condividere momenti positivi.

I DinsiemE rappresentano un fenomeno di intrattenimento digitale per i giovanissimi, dimostrando come si possa costruire una community forte grazie a contenuti pensati con cura e passione.