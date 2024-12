Maxime svela cosa pensa di Lorenzo: Spolverato incassa il colpo e il video diventa virale

Il Grande Fratello continua a regalare colpi di scena, con l’ingresso di Maxime Mbanda, rugbista di fama, che ha subito lasciato il segno. In un momento che ha fatto il giro dei social, Mbanda ha rivelato in faccia a Lorenzo Spolverato di non apprezzarlo, né prima né dopo l’inizio della convivenza nella Casa.

Maxime Mbanda e la dichiarazione a Lorenzo

Il video virale mostra Maxime rivolgersi a Lorenzo senza filtri:

Tu mi stavi sul ca**o prima di entrare, poi sono entrato e mi stavi ancora sul ca**o. Anche dopo due giorni mi stavi sul ca**o e ancora adesso è così.

La sincerità brutale di Mbanda ha scatenato l’ilarità dei compagni di avventura e del pubblico, sebbene Javier abbia definito troppo esagerata la sua dichiarazione. I fan del programma si sono riversati sui social, applaudendo la schiettezza del rugbista.

La reazione del pubblico

Le dichiarazioni di Maxime hanno trovato terreno fertile su X (ex Twitter), dove molti spettatori si sono schierati dalla sua parte. Tra i commenti più apprezzati:

“Date una medaglia d’oro a quest’uomo”.

“Finalmente qualcuno che glielo dice in faccia!”.

“Maxime idolo, lo porterò in finale”.

“La risata collettiva è tutto”.

Questa ondata di sostegno potrebbe rappresentare una marcia in più per Mbanda, che ha già conquistato una fetta importante di pubblico, nonostante all’inizio fosse stato inserito erroneamente nella categoria “comodino”.

Lorenzo Spolverato e la rottura con Shaila

Non è solo il confronto con Mbanda a tenere banco. Nelle ultime ore, Lorenzo è finito sotto i riflettori per la fine della sua relazione con Shaila Gatta, avvenuta all’interno della Casa.

Durante una serata apparentemente spensierata, il modello ha confessato alla compagna:

Non sono pronto per una relazione. Ti voglio bene, ma devo lasciarti andare, anche se è molto difficile per me.

Shaila ha accettato la decisione, ma non ha trattenuto le lacrime, visibilmente addolorata.

Un Natale movimentato nella Casa

La tensione potrebbe aumentare ulteriormente il 23 dicembre, quando farà il suo ingresso nella Casa la madre di Shaila, signora Luisa. Secondo indiscrezioni, la donna entrerà per aiutare gli inquilini a preparare il pranzo di Natale, ma i fan si aspettano un confronto acceso con Lorenzo, dopo la fine della relazione con la figlia.