Nuovo triangolo al GF: Maxime e Bernardo interessati alla stessa concorrente, uno si dichiara e l’altro prende un “palo” – VIDEO

Un nuovo intreccio sentimentale sta prendendo forma nella Casa del Grande Fratello. Amanda Lecciso sembra aver attirato l’attenzione di ben due nuovi ingressi: Bernardo e Maxime, entrambi pronti a contendersi le sue attenzioni, creando dinamiche che promettono di accendere le prossime puntate del reality.

GF, Bernardo e Amanda: attrazione (non) corrisposta?

Sin dal suo ingresso, Bernardo non ha nascosto il suo interesse per Amanda, dichiarandolo apertamente anche agli altri inquilini. A Lorenzo, ha confidato: “Provo un’attrazione, anche intellettuale”, lasciando intendere che non si tratta solo di una questione estetica. Tuttavia, Amanda sembra non ricambiare, rifiutando con garbo le avances di Bernardo.

Quest’ultimo, scherzando, ha commentato: “Ultimamente i rifiuti non mi mancano”.

Nonostante il due di picche, Bernardo non demorde e continua a cercare di attirare l’attenzione della ragazza, arrivando persino a lasciarle un bigliettino sotto il cuscino, di cui però Amanda non si è accorta.

Maxime: il nuovo pretendente che punta su Amanda

A rendere ancora più interessante la situazione è l’ingresso di Maxime, un giovane sportivo che si è subito distinto per il suo fascino e la sua determinazione.

Maxime ha ammesso apertamente il suo interesse per Amanda: “Fra tutte le ragazze, chi potrebbe piacermi all’ennesima potenza sia a livello estetico che caratteriale, è Amanda”.

Il rugbista ha cercato un approccio diretto, confessandole il suo interesse durante una conversazione in cui ha anche scherzato: “Non ti chiederò di sposarmi, non ti spaventare”. Nonostante le sue parole, Amanda ha mantenuto un atteggiamento distaccato, senza dare troppa corda alle sue avances.

Un triangolo in vista?

La situazione si complica ulteriormente quando Bernardo rivela che Maxime gli avrebbe chiesto il permesso di provarci con Amanda, dimostrando rispetto ma anche determinazione: “Sai, lei ha una marcia in più”, avrebbe detto Maxime. Bernardo, seppur ironico, ha risposto con un diplomatico “Fai quello che vuoi”.

Con Amanda al centro di questa contesa, il triangolo amoroso che si sta delineando promette di portare tensioni e colpi di scena.

Cosa succederà nella Casa del GF?

Mentre Amanda sembra mantenere un atteggiamento riservato, le attenzioni di Bernardo e Maxime potrebbero diventare motivo di scontri e alleanze nella Casa. Riuscirà uno dei due a conquistarla o Amanda preferirà concentrarsi sul suo percorso all’interno del reality?