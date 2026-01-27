Mauro Icardi su Wanda: “Mi ha rubato 7 milioni di euro”

La tregua tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra essere durata pochissimo. Dopo alcune recenti dichiarazioni della conduttrice che lasciavano intravedere un possibile clima più disteso, il calciatore ha scelto di rompere il silenzio con un lungo e durissimo sfogo sui social, riaccendendo uno scontro che appare ormai insanabile.

Solo pochi giorni fa Wanda, intervistata dal programma argentino Intrusos, aveva raccontato di avere ancora contatti regolari con l’ex marito, paragonando il loro rapporto a quello, oggi sereno, con Maxi Lopez. Una versione dei fatti che Icardi ha immediatamente smentito, reagendo pubblicamente con parole cariche di rabbia.

Attraverso Instagram, l’attaccante ha accusato l’ex moglie di mentire sistematicamente, definendola una “bugiarda patologica” e sostenendo che la sua narrazione non corrisponda alla realtà. “È sorprendente che la gente continui a credere a lei, non per quello che dico io, ma per quello che dimostrano le sue stesse azioni”, ha scritto Icardi, introducendo una serie di accuse molto pesanti.

Il calciatore è entrato anche nel merito delle vicende giudiziarie, affermando di essere stato oggetto di denunce infondate: “Mi ha accusato falsamente di violenza di genere in ripetute occasioni e mi ha escluso dalle mie case con false accuse”. Al centro dello sfogo, inoltre, ci sarebbe un presunto danno economico: “Mi ha rubato sette milioni di euro, fatto ormai di dominio pubblico”. Icardi ha poi tracciato una linea netta sul piano personale: “Questa persona nella mia vita è solo la madre delle mie figlie. Non sarà mai, mai parte della mia famiglia”.

La replica di Wanda Nara non si è fatta attendere e ha seguito una direzione completamente diversa, puntando l’attenzione sulle responsabilità genitoriali dell’ex marito. La showgirl ha respinto con decisione ogni accusa di appropriazione indebita, rivendicando la propria autonomia economica: “Non ti ho mai rubato nulla e ho sempre pagato le tasse per conto mio”.

Wanda ha poi rilanciato sul fronte legale, accusando Icardi di non adempiere ai propri obblighi: “Non è ben visto in nessuna parte del mondo un padre che non paga il mantenimento”. Nel suo intervento non è mancata nemmeno una frecciata sul piano professionale, collegando i risultati sportivi del calciatore alle tensioni personali: “Concentrati su questi mesi, perché ogni telefonata arrivava in momenti di concentrazione, come il giorno in cui hai sbagliato entrambi i rigori”.

Lo scontro tra i due ex coniugi, dunque, sembra tutt’altro che vicino a una conclusione, con accuse incrociate che continuano ad alimentare una delle separazioni più discusse del mondo dello spettacolo e dello sport.