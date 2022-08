Mauro Icardi, pubblicando un video su Instagram, ha cercato di smentire le notizie in merito all’imminente divorzio da Wanda Nara, facendo credere di essere in vacanza con la moglie. Peccato che abbia sottovalutato l’occhio di lince della rete ed è stato clamorosamente smascherato.

Mauro Icardi smentisce la crisi con Wanda Nara ma commette un clamoroso errore

Mauro Icardi ha pubblicato un video facendo credere di essere in vacanza con la moglie. Peccato che il calciatore sia inciampato e non abbia previsto quanto gli amici della rete possano essere attenti in casi come questi.

Ed infatti, proprio la clip in questione risalirebbe allo scorso giugno.

Wanda e Mauro, un paio di mesi fa, si sono concessi una vacanza in Africa insieme ed infatti, basta confrontare le foto condivise da lei un paio di mesi fa, per vedere che il video pubblicato da Icardi farebbe riferimento proprio a quel momento specifico.

Confrontando la foto e il video emerge oltre alla stessa location e il cielo con alcune nuvole, anche il costume e il tavolino identici.

Wanda Nara, inoltre, proprio al momento si trova Buenos Aires per inaugurare uno store della sua linea di cosmetici. Quindi, a meno che non disponga del dono dell’ubiquità, difficilmente adesso si potrebbe trovare in vacanza con il marito.

Ecco il VIDEO condiviso da Icardi:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ℝ ℂℝ (@mauroicardi)

E la FOTO di Wanda Nara dello scorso giugno:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)