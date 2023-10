Chi sono il marito e le figlie di Milena Miconi? Mauro Graiani è un regista e sceneggiatore che l’attrice ha sposato nel 2019 dopo 18 anni di convivenza e la nascita di due bellissime figlie: Sofia e Agnese.

Milena Miconi è conosciuta dal pubblico principalmente per il suo ruolo di primadonna del Bagaglino. Successivamente ha partecipato a serie tv di successo come Don Matteo con Terence Hill.

Mauro Graiani, classe 1962 (è nato il 31 ottobre) è un importante sceneggiatore e regista che ha curato i soggetti di numerose serie TV di estremo successo come: Gente di mare, Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Don Matteo e numerose altre.

Ha anche scritto lo spettacolo teatrale Sexy e indecise, che vede protagonista la moglie Milena Miconi al fianco di Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi.

Dopo 18 anni di convivenza, la coppia ha deciso si sposarsi nel 2019. Intervistata nel programma radio I Lunatici, proprio Milena parlò del suo matrimonio:

Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma, poi piano piano questa cosa è montata come la panna. Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano.