Mauro Coruzzi, in arte Platinette, lo scorso 14 marzo è stato colpito da un ictus. Per fortuna, portato con una certa urgenza in ospedale, il suo manager ha immediatamente comunicato le sue condizioni di salute che si sono presentate stabili, fin dai primi accertamenti.

Mauro Coruzzi, il commovente video dopo l’ictus: come sta Platinette

Dopo un paio di settimane Mauro Coruzzi si è mostrato sui social condividendo un video dove faceva alcuni esercizi per riconquistare la presa:

Esercizi a mano libera per il recupero della presa. Si segue una traccia disegnata cercando di staccare mai dal foglio. Ci vuole pazienza.

Nel corso della prima serata, invece, sempre Platinette ha voluto regalare agli estimatori un piccolo aggiornamento video (che troverete in apertura del nostro articolo), dove ringrazia tutti e svela quali sono le sue attuali condizioni di salute:

Chiedo scusa se parlo con difficoltà ma non è proprio semplice. Volevo ringraziare tutti coloro che si sono fatti vedere con i messaggi, sentire io no perché non ci riesco. Volevo dirvi grazie e come Greta Garbo nei film, anche io parlo, ‘dopo il muto parlo’.