Mauro Coruzzi aka Platinette, tra le pagine dell’ultimo numero di Novella 2000 ha voluto mettere un punto alla discussione avuta con Tommaso Zorzi sul palcoscenico de Il Maurizio Costanzo Show dopo le precedenti affermazioni sui social e dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Mauro Coruzzi mette un “punto” a Tommaso Zorzi

Un commento a caldo? Una polemica, partita dal signore, che non è il caso di reiterare. Riguarda un tema a me nolto caro, tutela dei diritti delle donne, le quali non meritano di essere utilizzate come semplici uteri in affitto. Tutto il resto è indiscutibile, ma se ti eleggi a difensore dei diritti…

Cosa aveva detto Zorzi al GF Vip

Platinette si approfitta delle battaglie per fare quel che fa in televisione e poi dice che la legge contro l’omotransfobia è un vittimismo degli omosessuali. Poi sei contro il matrimonio, contro le adozioni… ma tesoro se non ci fossero state persone che venivano sparate a New York nel 1969, dove le trans venivano prese a fucilate dalla polizia per i tuoi diritti, per fare la baraccona in tv, non ti permetti poi di andare contro quella battaglia.

La risposta di Coruzzi da Costanzo