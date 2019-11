Nuova puntata, nella seconda serata di oggi, all’insegna del Maurizio Costanzo Show, subito dopo l’appuntamento con la fiction di Canale 5, Oltre la soglia. Maurizio Costanzo è pronto ad accogliere in studio, come da tradizione, numerosi ospiti che si racconteranno nel celebre salotto mediatico che unisce al suo interno volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della politica.

Anticipazioni Maurizio Costanzo Show: ospiti

Maurizio Costanzo continua ad accogliere volti politici con i quali si confronterà. Dopo Matteo Renzi, Giorgia Meloni e ancor prima Luigi Di Maio, questa sera sarà il turno di Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico e Presidente della Regione Lazio. Dopo di lui spazio anche a Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia.

Tra gli altri ospiti della puntata di oggi anche le famiglie vip: Orietta Berti con il figlio Otis, Elena Santarelli con il padre Enrico, Stefano Bettarini con la mamma Nice, Giancarlo Magalli con la figlia Michela ed Andrea Pucci con la mamma Rosa. Presente in studio anche Gigi Marzullo.

