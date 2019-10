Maurizio Costanzo Show, ospiti: Luigi Di Maio in onda su Canale 5

Torna su Canale 5 nella seconda serata di oggi, martedì 29 ottobre 2019, il Maurizio Costanzo Show: il programma che ha cambiato il modo di fare televisione. Un salotto mediatico che fa convivere volti famosi e meno noti, personaggi della politica e dello spettacolo trattando temi d’attualità ed anche temi leggeri.

Anticipazioni Maurizio Costanzo Show: ospiti

Sul palcoscenico de Il Maurizio Costanzo Show ci sarà ospite il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio. La prima puntata dello show verrà trasmessa su Canale 5 nella seconda serata, intorno alle 23.55.

Streaming e social

Per guardare la nuova puntata in diretta streaming, vi basterà collegarvi al portale ufficiale di Mediaset Play (oppure su Witty TV) e selezionare il canale corrispondente. In alternativa, a poche ore dalla messa in onda televisiva, sempre attraverso il sito potrete trovare la replica streaming da guardare tramite Personal Computer e in mobilità.

Il talk di Costanzo può essere seguito pure sui social, da Facebook, Twitter (@Costanzo) e Instagram e commentando con l’hashtag ufficiale: #MaurizioCostanzoShow.